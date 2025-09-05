"미국이라 더 반갑다" '탈아시아' 첫 실전, 키워드는 손흥민→이강인→김…

|
[스포츠조선 김성원 기자]2026년 북중미월드컵은 내년 6월 12일(이하 한국시각) 막이 오른다. 280일 남았다. 11회 연속 월드컵 본선 진출에 성공한 한국 축구가 본격적인 실험대에 오른다. 개최국인 미국에서 첫 발걸음을 뗀다.
이유있는 '복선'이다. 그동안 손흥민의 주포지션은 홍명보호에서 왼쪽 윙어였다. 배준호(22·스토크시티) 등 '젊은피 날개'들이 상대적으로 빛을 보지 못했다. 손흥민이 '원톱'으로 이동하면 이야기는 달라진다. 손흥민은 LA FC에서 줄곧 '원톱'으로 기용되고 있다. '스트라이커' 손흥민도 본격적으로 시험할 것으로 전망된다.
중원의 경우 황인범(29·페예노르트)이 부상으로 제외된 것이 아쉽지만 새 바람이 있다. 아버지가 독일, 어머니가 한국인인 카스트로프다. 그는 한국 축구 사상 외국에서 태어난 첫 혼혈 국가대표다. 홍 감독은 '파이터 스타일'의 카스트로프를 수비형 미드필더 자리에서 실험할 계획이다. 연착륙을 위해 최대치의 출전시간을 보장하는 방안도 적극 검토하고 있다.
카스트로프는 "미드필더 외에 라이트백이나 윙어도 볼 수 있다. 감독님이 시켜주시는 대로 뛸 것이다. 많이 뛰며, 볼을 가진 상황에서의 움직임 등에 장점이 있다. 대표팀에서도 '파이터' 성향은 크게 바뀌지 않을 것"이라고 강조했다. 그리고 "대표팀이 월드컵에서도 좋은 경기를 하도록 돕고 싶다. 이미 여기 온 것 자체가 꿈을 이룬 것이다. 제 기량을 잘 보여서 감독님이 월드컵에서도 저를 선택하실 수 있게 하고 싶다"고 말했다. 독일 연령대별 대표를 거친 그는 '어머니의 나라'를 선택한 데 대해선 "내 마음이 한국에서 뛰고 싶다고 말했다. 스스로 결정한 것이다. 아버지는 처음엔 충격을 좀 받기는 했지만, 가족 모두가 자랑스러워하고 있다"며 "한국어를 배우고 있는데 무척 어렵다. 더 노력하겠다"고 미소지었다. 다시 실전의 시간이다.
