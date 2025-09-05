'경질로 재벌됐다' 무리뉴의 신박한 재태크, 위약금으로만 1755억원 벌…

스포츠조선

'경질로 재벌됐다' 무리뉴의 신박한 재태크, 위약금으로만 1755억원 벌었다

기사입력 2025-09-05 13:20


로이터 연합뉴스

사진캡처=더선

[스포츠조선 박찬준 기자]이쯤되면 경질도 될만 하다.

'스페셜원' 조제 무리뉴 감독이 경질로 어마어마한 부를 쌓았다. 4일(한국시각) 스페인 아스는 '무리뉴 감독이 지금까지 경질 위약금으로 1억810만유로(약 1755억원)를 벌어들였다'고 보도했다.

무리뉴 감독은 최근 페네르바체에서 경질됐다. 페네르바체는 지난달 29일 무리뉴 감독과의 결별을 발표했다. 무리뉴 감독은 지난해 6월 페네르바체의 지휘봉을 잡았다. 14개월 만에 하차했다. 통산 7번째 도중하차다. 페네르바체는 28일 유럽챔피언스리그 플레이오프에서 벤피카에 0대1로 패해 본선 진출이 좌절됐다. 무리뉴 감독은 현지시각으로 이틀 만에 경질 통보를 받았다.

무리뉴 감독은 첫 시즌 페네르바체를 쉬페르리그 2위로 이끌었다. 하지만 논란의 연속이었다. '챔피언' 갈라타사라이와는 '인종 차별 발언'으로 충돌했다. 튀르키예의 심판 수준에 대해서도 끊임없이 비판의 날을 세웠다. 그는 2경기가 감면됐지만 4경기 출전 징계를 받기도 했다. 기대와 달리 우승까지 실패하자, 페네르바체도 결국 칼을 빼들었다. 결별을 택했다.


AFP 연합뉴스
무리뉴 감독은 페네르바체에서 또 다시 쫓겨났지만, 빈손은 아니다. 그는 페네르바체로부터 1500만유로의 위약금을 받았다. 페네르바체까지 무리뉴 감독이 커리어 동안 쌓은 경질 위약금은 1억810만유로에 달한다.

무리뉴 감독은 설명이 필요없는 세계적인 명장이다. FC포르투, 첼시, 맨유, 인터 밀란, 레알 마드리드, AS로마 등에서 26개의 트로피를 품었다. 트레블도 달성했다. 특히 AS로마에서 컨퍼런스리그 우승을 완성하며 유럽축구연맹(UEFA)이 주관하는 유럽 대항전 3개 대회(챔피언스리그, 유로파리그, 컨퍼런스리그)에서 모두 우승한 최초의 감독이 됐다. '그랜드슬램'을 달성한 것이다.

하지만 암도 있다. 그는 맡았던 팀마다 장기집권에 실패했다. 우승을 차지한 2년차와 달리, 3년차마다 경질됐다. 경질인만큼, 남은 연봉과 위약금을 수령했다. 첼시에서만 두차례 해고된 무리뉴 감독은 3050만유로를 벌었다. 맨유에서도 쫓겨나며 2200만유로를 수령했다. 레알 마드리드에서 나오며 1970만유로, 토트넘에서 경질되며 1740만유로를 벌었다. 로마가 가장 적었다. 350만유로였다. 페네르바체에서도 1500만유로를 받은 무리뉴는 1억유로를 돌파했다.


EPA 연합뉴스

사진캡처=아스
은퇴는 없다. 무리뉴 감독은 빠른 복귀를 원했다. 특히 잉글랜드 프리미어리그를 원하고 있다. 무리뉴 감독은 지난해 10월 "내가 할 수 있는 가장 좋은 일은 페네르바체를 떠나 유럽 대회에 참가하지 않는 클럽으로 가는 것이다. 2년 안에 잉글랜드의 최하위 클럽이 감독을 필요로 한다면, 나는 기꺼이 나설 것"이라고 밝힌 바 있다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

