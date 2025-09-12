|
[스포츠조선 김대식 기자]한 중국 매체 손흥민을 이용해 가짜뉴스를 생성한 것으로 보인다.
바이허라마는 2003년생 중국 유망주다. 중국 명문 구단 중 하나인 산둥 타이산에서 성장해 현재는 중국 슈퍼리그 소속인 선전 펑 시티에서 활약 중이다. 공격 전 지역을 소화할 수 있는 공격수지만 슈퍼리그에 데뷔한 후로 33경기 2골밖에 넣지 못해 주전 자리도 제대로 확보하지 못하고 있는 유망주다.
이런 유망주를 두고 소후닷컴 '현대 축구는 개인 기술보다 시스템의 강도를 겨루는 경기다. 이 체계에서 공격수의 임무는 이미 단순한 '득점 기계'가 아니다. 뛰어야 하고, 싸워야 하고, 압박해야 하며, 의식적으로 수비 가담도 해야 한다. 바이허라마는 이 모든 역할을 수행했고, 나쁘지 않게 해냈다. 이런 역할은 누구나 하려 하지 않고, 누구나 할 수도 없다. 그는 순간적인 열정으로 달리는 것이 아니라, 지속적인 움직임으로 팀 전체에 영향을 미쳤다. 손흥민은 이를 가장 명확히 보았다'며 손흥민을 지속적으로 언급했다.
바이허라마는 손흥민과 대결한 적이 있긴 하다. 2024년 6월 11일 대한민국 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 중국의 대결에서 손흥민도, 바이허라마도 선발로 나왔다. 경기는 1대0으로 한국의 승리였다.
경기 후 손흥민은 한국 취재진과 만났을 때 바이허라마에 대해서 전혀 언급하지 않았다. 오히려 경기 중에 자신을 향해 야유를 한 중국 팬들에게 "내가 특별히 야유받을 행동을 하지 않았다. 경기 중에 상대팀 응원단의 야유를 받으면 안된다는 것은 아니지만 우리 홈에서 그렇게 하는 것은 안 된다고 생각했다. 우리 팬도 무시한다는 느낌을 받았다"며 쓴소리를 날렸을 뿐이다.