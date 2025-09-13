"팬들의 사랑에 대한 보답" 박정무 넥슨 부사장이 생각하는 '아이콘매치'…

|
[상암=스포츠조선 이현석 기자]"사랑에 대한 보답이라고 말하고 싶다. 관심과 사랑에 대한 보답을 어떻게 완벽하게 잘할까라는 고민만이 있었다"
13일 서울월드컵 경기장에서 열린 '2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작' 사전 미디어데이. 박정무 넥슨 사업부사장은 이번 아이콘매치에 대한 기대감을 숨기지 않았다.
모이는 레전드들의 면면은 팬들의 관심을 사로잡기에 충분할 정도로 화려했다. 아르센 벵거 감독이 이끄는 FC 스피어(공격수팀)는 디디에 드로그바, 티에리 앙리, 에덴 아자르, 클라렌스 세이도르프, 로베르 피레스, 호나우지뉴, 카카, 가레스 베일, 바스티안 슈바인슈타이거, 스티븐 제라드, 웨인 루니, 박지성, 구자철, 설기현, 잔루이지 부폰, 이범영이 포함됐다. 라파엘 베니테스 감독이 이끄는 실드 유나이티드(수비수팀)에는 리오 퍼디난드, 네마냐 비디치, 욘 아르네리세, 카를레스 푸욜, 마이콘, 애슐리 콜, 솔 캠벨, 클라우디오 마르키시오, 클로드 마켈렐레, 지우베르투 시우바, 마이클 캐릭, 알레산드로 네스타, 이영표, 박주호, 이케르 카시야스, 김영광이 이름을 올렸다.
각 팀의 상징인 공격과 수비에서 두각을 나타내는 선수들이 대거 추가로 합류하며 경기에 대한 기대감을 높였고, 2000년대를 대표하는 명장인 벵거와 베니테스가 팀을 이끌며 감독들의 지략 대결에도 시선이 쏠렸다.
|
13일에는 사전 미디어 데이에서 취재진과 만난 박정무 넥슨 사업부사장은 "지난해 첫 행사를 열었을 때는 진행이 될까라는 생각이 있었다. 우여곡절이 많았다. 올해는 작년에 해봤던 부분이 있다보니 쉽게 진행된 것도 있었다. 팬들이 큰 사랑을 줬기에, 라인업, 감독 섭외 등 많은 부분을 보강하려고 했다. 지난해보다 퀄리티가 좋아진 경기를 보여드리겠다는 생각으로 두 번째 아이콘매치를 준비하게 됐다. 개인적으로는 호나우지뉴의 화려한 개인기가 기대된다"고 했다.
지난해 아쉬웠던 부분에 대해 어떻게 개선했는지에 대해서는 "가장 아쉬운 부분은 섭외하고 싶은 선수들을 다 데려오지 못했다는 것이 아쉬움이었다. 전체적인 경기 진행에 대해서는 올해 보강된 부분도 많다"고 했다. 이번 이벤트 예산에 대해서는 "정확한 액수를 말하기는 어렵지만, 지난해보다 적지 않고 훨씬 더 보강이 됐다는 것은 체감할 수 있을 것 같다"고 했다.
아이콘매치 클래스 출시에 대해서는 "현역 시절 최고의 기량을 기반으로 스탯을 선정했다. 이틀 동안 진행되는 것에 따라 부스팅 시스템도 적용된다. 고정되기보다는 능력치가 달라질 수 있기에 재미 요소일 것이다"고 했다. 이번 경기의 마케팅 효과에 대해서는 "구체적으로 어떤 효과를 말하기 보다는, 'FC 온라인' 사랑에 대한 보답이라고 말하고 싶다. 관심과 사랑에 대한 보답을 어떻게 완벽하게 잘할까라는 고민만이 있었다"고 했다.
내년에도 이 행사를 열 생각이 있냐는 질문에는 "2년 연속 진행한 것에 욕심이 많이 있었다"며 "작년에 우여곡절이 많았다. 아이콘 매치를 진행할 수 있을지에 대한 확정이 한두 달 전에야 결정됐다. 준비 기간이 짧아서 아쉬움이 있었다. 내년을 생각할 겨를이 없기는 하다. 내일 얼마나 경기가 잘 진행될지에 대한 고민만 있다"고 했다.
|
선수들의 참여에 대해서는 "작년 경기 후에 할 말이 훨씬 더 많았다. 작년에 선수들이 경기 끝난 후 쉽게 걷지 못할 정도로 열심히 경기를 뛰었다. 대부분의 선수들이 앓아 누웠다고 할 정도였다. 실제경기처럼, 그 시절의 퍼포먼스로 뛰어주셔서 이번에도 긍정적인 영향을 끼치지 않았을까 생각한다"고 했다. 해외 중계도 관심이 있었냐는 물음에 "여러 곳에서 이야기가 오갔다"고 밝힌 박 부사장은 "여러 가지를 고려했으나 욕심만큼 진행되지는 못했다. 국내 팬들이 워낙 많기에 그쪽에 집중했다"고 했다.
게임에 대한 사회적 인식에 대해서는 "아들이랑 아버지랑 같이 온 분들이 많다. 아들은 게임, 아버지는 현역 시절 경기를 통해 알고 있는 경우가 많다. 친해지는 계기 등 이런 부분들을 고려 못했는데, 긍정적으로 작용한 것 같다. 한국 문화에 얼마나 영향을 미칠지는 모르지만, 세대 간의 교류에도 접점을 만든 것 같아 뿌듯하다"고 했다.
'FC 온라인 슈퍼 챔피언스 리그'(FSL)과의 접점에 대한 부분에 대해서는 "우리가 FSL을 이번에 처음 시작하고 반응이 되게 좋았다. 그렇게 하다 보니까 준비하는데 되게 많이 고민도 많이 하고 굉장히 많은 리소스가 투여가 됐다. 아이콘 매치는 아이콘 매치대로 가고 FSL은 FSL 따로 듀얼로 갔다. 사실 접점을 만들어야 되는 것도 맞긴 맞았는데, 그럴 여력이 솔직히 좀 힘들었다. 향후에 기회가 된다 그러면 FSL의 오프라인 시리즈라든지 아니면 아이콘 매치 컨셉트를 활용한 어떤 이벤트라든지 이런 부분들이 분명 필요할 것 같긴 하다. 앞으로도 저희가 좀 더 고민하고 노력해가지고 그런 작품들을 많이 만들도록 하겠다"고 했다.
상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com