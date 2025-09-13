"첫해에 우승해야 할지도 몰라" 포스테코글루 데뷔전부터 망신, 망신, 대…

스포츠조선

"첫해에 우승해야 할지도 몰라" 포스테코글루 데뷔전부터 망신, 망신, 대망신! 노팅엄, 아스널전 0-3 패배...리그 2연패[EPL 리뷰]

기사입력 2025-09-13 22:28


[스포츠조선 이현석 기자]노팅엄 포레스트의 지휘봉을 잡은 엔제 포스테코글루 감독, 하지만 데뷔전은 굴욕적인 패배였다.

노팅엄은 13일(한국시각) 영국 런던의 에미레이츠 스타디움에서 열린 아스널과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드 경기에서 0대3으로 패했다.

이날 경기는 포스테코글루의 노팅엄 사령탑 데뷔전이었다. 포스테코글루는 누누 에스피리투 산투 감독의 후임으로 최근 노팅엄에 부임했다. 누누가 구단주와의 불화로 지난 시즌 선전에도 자리를 비워야 했고, 포스테코글루는 토트넘에서 경질된 후 불과 3개월 만에 EPL 무대로 돌아올 수 있었다.

홈팀 아스널은 4-3-3 포메이션으로 나섰다. 스리톱에 노니 마두에케, 빅토르 요케레스, 에베레치 에제, 중원은 마르틴 외데고르, 마르틴 수비멘디, 미켈 메리노가 출전했다. 수비진은 위리옌 팀버, 크리스티안 모스케라, 가브리엘 마갈량이스, 리카르도 칼라피오리가 구축했다. 다비드 라야가 골문을 지켰다.

원정팀 노팅엄은 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 원톱에 크리스 우드, 칼럼 허드슨-오도이, 모건 깁스화이트, 단 은도예가 2선을 받쳤다. 3선은 엘리엇 앤더슨, 이브라힘 상가레가 자리했다. 포백은 모라토, 무리요, 니콜라 밀렌코비치, 니코 윌리엄스가 구성했다. 골키퍼 장갑은 마츠 셀스가 꼈다.


팽팽한 분위기가 이어지던 전반 아스널은 부상 변수가 터지고 말았다. 전반 18분 주장 외데고르가 부상을 당하며 에단 은와네리가 교체로 투입됐다.

다행히 아스널은 변수에도 선제골을 터트리며 리드를 잡았다. 전반 32분 수비멘디가 박스 정면에서 흐른 공을 직접 발리 슛으로 마무리했다. 수비멘디의 발을 떠난 공은 그대로 노팅엄 골문 구석에 꽂혔다. 수비멘디는 전반 36분 다시 한번 발리 슛을 시도했으나, 이번에는 골대 위로 향했다.

노팅엄도 부상 문제가 터졌다. 전반 37분 무리요가 고통을 호소하며 절뚝거렸고, 결국 니콜로 사보나와 교체됐다. 노팅엄은 후반 45분 깁스화이트와 우드가 연계를 통해 득점을 노렸으나, 문전에서 아스널 수비의 육탄방어에 막혔다. 전반은 아스널의 1-0 리드로 마무리됐다.


후반에도 먼저 골망을 흔든 쪽은 아스널이었다. 후반 2분 에제가 롱패스를 받고 침투해 박스 깊숙한 곳에서 패스를 시도했다. 문전으로 쇄도한 요케레스가 가볍게 밀어넣으며 격차를 벌렸다.

아스널은 또 한번 격차를 벌릴 기회를 얻었으나 잡지 못했다. 후반 14분 요케레스가 측면 연계 이후 우측을 돌파해 슈팅을 시도했으나, 골대에 맞으며 아쉬움을 삼켰다.

아스널은 세 번째 득점까지 터트리며 경기에 쇄끼를 박았다. 후반 36분 트로사르가 측면에서 올린 크로스를 수비멘디가 헤더로 마무리했다. 공은 그대로 노팅엄 골문 안으로 들어가며 멀티골을 터트렸다.

결국 경기는 아스널의 3대0 승리로 마무리됐다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

