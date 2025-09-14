"흥민이형 동상 세워" 사랑하는 SON 떠나자 부활한 '핵심 공격수', …

|
[스포츠조선 이현석 기자]히샬리송이 좀처럼 기대 이상의 경기력을 보여주지 못하고 있다.
영국의 토트넘홋스퍼뉴스는 13일(한국시각) '히샬리송이 이달의 선수 발표 후 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 비난했다'라고 보도했다.
이런 상황에서 8월 활약을 인정받기 위한 수상도 불발됐다. 히샬리송은 후보에도 오르지 못했고, 8월 이달의 선수상은 에버턴에서 활약한 잭 그릴리시에게 돌아갔다. 토트넘홋스퍼뉴스는 '히샬리송은 이에 대해 EPL이 자신을 좋아하지 않는다는 농담의 말을 남겼다'라고 전했다.
A매치 기간 이후 이어진 상황에서는 주전 경쟁에도 빨간불이 켜졌다. 토마스 프랭크 감독은 9월 A매치 이후 첫 경기인 웨스트햄과의 경기에서 히샬리송 대신 마티스 텔을 최전방에 세웠다. 히샬리송이 투입된 것은 후반 26분, 이미 토트넘이 3골의 격차를 벌린 후였다. 히샬리송은 교체로 투입된 후에도 위력적인 경기력을 보여주지 못하며 기회를 살리지 못했다.
이런 상황이 반복된다면 히샬리송의 경쟁은 더 위기에 몰릴 수 있다. 아직 이번 여름 이적시장에서 영입된 랑달 콜로 무아니는 경기를 소화하지 않은 상황이다. 콜로 무아니까지 기회를 받아 활약한다면, 히샬리송의 자리를 장담할 수 없다. 글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 '콜로 무아니는 지난 시즌 유벤투스에서 주로 중앙 공격수로 활약했다. 중앙에서 최고의 기량을 발휘하는 것이 분명하다. 히샬리송, 도미닉 솔란케와 출전 시간을 경쟁할 것으로 보인다'라고 평가하기도 했다. 손흥민이 떠나고 기세를 올렸던 히샬리송에게 다시금 위기가 찾아왔다.
