스포츠조선

다리 부러질 뻔했다, 토트넘 한 시즌 '와장창' 위기→"역겨운 태클"에 화들짝..."얼마나 끔찍한 부상 위기였는지"

기사입력 2025-09-14 17:03


다리 부러질 뻔했다, 토트넘 한 시즌 '와장창' 위기→"역겨운 태클"에 …
사진=트위터 캡처

다리 부러질 뻔했다, 토트넘 한 시즌 '와장창' 위기→"역겨운 태클"에 …
사진=스카이스포츠 캡처

[스포츠조선 이현석 기자]토트넘의 한 시즌 계획이 흔들릴 수 있는 위험한 태클이 나왔다.

영국의 더선은 14일(한국시각) '웨스트햄 선수가 토트넘전에서 당연히 퇴장당해야 할 역겨운 태클을 했고, 결과가 포착됐다'라고 보도했다.

토트넘은 14일 영국 런던의 런던 스타디움에서 열린 웨스트햄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드 경기에서 3대0으로 승리했다. 토마스 프랭크 부임 이후 변화의 시기를 겪고 있는 토트넘은 이번 승리로 리그 개막 후 4경기에서 3승1패로 순항했다.


다리 부러질 뻔했다, 토트넘 한 시즌 '와장창' 위기→"역겨운 태클"에 …
Soccer Football - Premier League - Manchester City v Tottenham Hotspur - Etihad Stadium, Manchester, Britain - August 23, 2025 Tottenham Hotspur's Joao Palhinha celebrates after the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
다만 토트넘의 시즌 계획을 좌초시킬 수도 있었던 장면이 웨스트햄을 상대로 나오기도 했다. 후반 10분 웨스트햄 미드필더 토마스 수첵은 공을 소유하려는 토트넘 미드필더 주앙 팔리냐를 견제하는 과정에서 스터드를 완전히 들고 태클을 시도했다. 이 과정에서 팔리냐는 다리를 스터드에 맞으며 쓰러졌고, 주심은 해당 장면을 정면에서 보자마자 레드카드를 꺼내들었다.

수첵 또한 큰 불만 없이 경기장을 빠져나갈 정도로 위협적인 장면이었다. 다행히 팔리냐는 스터드와 다리가 정면으로 충돌하지 않으며 큰 부상 위기를 넘겼다. 하지만 다리에는 위협적인 태클의 흔적이 남아 있었다. 중계사인 영국의 스카이스포츠는 팔리냐의 다리를 보여줬는데, 긴 양말이 모두 찢어져, 안에 정강이 보호대가 다 드러날 정도였다.

더선은 '스터드가 팔리냐 정강이 위쪽을 가격했고, 그는 고통스러워했다. 주심은 곧바로 퇴장을 선언했고, VAR 또한 이를 확인했다. 양말이 찢어지며, 보호대가 드러난 것은 그가 얼마나 끔찍한 부상 위기였는지를 잘 보여준다'라고 설명했다.


다리 부러질 뻔했다, 토트넘 한 시즌 '와장창' 위기→"역겨운 태클"에 …
Soccer Football - Premier League - Manchester City v Tottenham Hotspur - Etihad Stadium, Manchester, Britain - August 23, 2025 Tottenham Hotspur's Joao Palhinha celebrates scoring their second goal REUTERS/Peter Powell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토트넘에는 정말로 아찔한 위기였다. 팔리냐는 올여름 토트넘에 합류한 최고의 영입 중 하나로 꼽힌다. 지난 2022년 풀럼 이적으로 이름을 알리기 시작한 팔리냐는 풀럼에서 EPL 정상급 수비형 미드필더로 자리 잡으며 많은 호평을 받았다. 이후 2024년 바이에른 뮌헨의 구애로 분데스리가로 향했다. 하지만 독일 무대에서는 활약하지 못했다. 단단한 수비력과 피지컬을 활용한 경합 능력, 넓은 커버 범위, 준수한 볼 배급 능력 등 기존의 장점이 전혀 드러나지 못했다.

한 시즌 만에 EPL로 돌아온 팔리냐의 행선지는 토트넘이었다. 토트넘은 지난 시즌에도 수비형 미드필더 포지션이 고민이었다. 이브 비수마, 로드리고 벤탄쿠르, 루카스 베리발 등이 번갈아 나섰지만 만족스럽지 못했다. 반면 팔리냐는 선발 데뷔전부터 뛰어난 활약을 펼쳤다. 이날도 웨스트햄을 상대로 안정적인 모습을 보여주며 무실점 승리에 기여했다. 자칫 상대의 위험천만한 태클에, 토트넘의 올 시즌 계획에 가장 중요할 수 있는 선수가 무너질 뻔했다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 대도서관, 남겨진 반려견들 어떻게 지내나..“친동생이 동보는 중” [전문]

2.

박봄, '활동 중단' 선언→내 남편 '♥이민호' 중단은 언제쯤 될까[SCin스타]

3.

추성훈, 지갑에 현금 1500만원 들고 다니면 뭐하나..시급 500원 쓰레기 매립지서 알바('밥값')

4.

임수향, '청담동 62평家' 이사 준비 중 뒤통수 맞았다..."계약 당일 다른 곳에 넘겨"

5.

이민정, 노인 분장에 “아 깜짝이야”..박희순인지 몰라볼 뻔

스포츠 많이본뉴스
1.

140km 헤드샷 충격, 쓰러진 김태연 진심으로 걱정한 하영민...다리에 손 얹고 미안해 어쩔 줄 몰라

2.

"왜 이정후 뺐어?" 美 팬들 극대노…4할 타격 썩힌다고? 기적의 WC 진입 기회 놓쳤다

3.

LG 잡고 3연승 가보자! KIA 선발 명단 떴다 → 윤도현-박찬호 테이블세터 출격

4.

한화가 온다! 뒤통수 뜨거운 LG, 연패 탈출 위한 라인업 공개 → 김현종 데뷔 첫 선발 출장

5.

"기다렸던 순간이다" 대한항공 헤난 감독 데뷔 첫 경기 승리. 우리카드에 3대0 셧아웃[여수 리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

140km 헤드샷 충격, 쓰러진 김태연 진심으로 걱정한 하영민...다리에 손 얹고 미안해 어쩔 줄 몰라

2.

"왜 이정후 뺐어?" 美 팬들 극대노…4할 타격 썩힌다고? 기적의 WC 진입 기회 놓쳤다

3.

LG 잡고 3연승 가보자! KIA 선발 명단 떴다 → 윤도현-박찬호 테이블세터 출격

4.

한화가 온다! 뒤통수 뜨거운 LG, 연패 탈출 위한 라인업 공개 → 김현종 데뷔 첫 선발 출장

5.

"기다렸던 순간이다" 대한항공 헤난 감독 데뷔 첫 경기 승리. 우리카드에 3대0 셧아웃[여수 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.