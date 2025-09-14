스포츠조선

韓 꺾고 亞 최강이라더니...일본, '재앙' 포체티노 이끄는 美에 완패→조 추첨도 덜덜 떤다 "최악의 조 나올 수 있어"

기사입력 2025-09-14 14:23


韓 꺾고 亞 최강이라더니...일본, '재앙' 포체티노 이끄는 美에 완패→…
15일 오후 경기도 용인미르스타디움에서 열린 E-1 챔피언십(동아시안컵) 한국과 일본의 경기. 모리야스 감독이 홍명보 감독과 경기 전 포옹하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.15/

韓 꺾고 亞 최강이라더니...일본, '재앙' 포체티노 이끄는 美에 완패→…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

韓 꺾고 亞 최강이라더니...일본, '재앙' 포체티노 이끄는 美에 완패→…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 이현석 기자]일본 대표팀도 떨고 있다. 월드컵 최악의 조가 나올 가능성을 고려하고 있다.

일본의 사커다이제스트웹은 13일 '환영할 수 없는 사태, 이탈리아와 독일이 4포트에 올 수도?'라며 2026년 북중미월드컵 조편성을 조명했다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구 대표팀은 최근 9월 A매치에서 기대 이하의 성적을 거뒀다. 첫 경기였던 멕시코를 상대로 1군을 가동했음에도 0대0 무승부에 그쳤다. 이어진 미국과의 2차전 다소 주요 전력을 제외하는 결정을 내렸으나, 심각할 정도로 미국에 밀리며 0대2로 패했다.

이런 상황에서 일본의 월드컵 조 편성 우려까지 등장했다. 사커다이제스트웹은 '12월 6일 조추첨이 진행될 예정이다. 포트 4개로 나눠지며, 개최국 3국은 이미 멕시코가 그룹 A, 캐나다가 그룹 B, 미국이 그룹 D에 들어가는 것이 정해져 있다. 문제는 포트 4에 유럽 팀이 4개나 들어간다는 사실이다. 이탈리아나 독일이 최하위인 포트4에 들어갈 가능성도 있다. 환영할 수 없는 상황이다'고 했다.


韓 꺾고 亞 최강이라더니...일본, '재앙' 포체티노 이끄는 美에 완패→…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

韓 꺾고 亞 최강이라더니...일본, '재앙' 포체티노 이끄는 美에 완패→…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
북중미월드컵은 기존 32개국 체제에서 48개국 체제로 전환한 첫 대회다. 다만 조 추첨 방식은 똑같이 진행될 예정이다. 48개국이 FIFA 랭킹에 따라 1~4포트로 나뉘고, 4팀씩 1조로 총 12개조가 편성된다. 1포트에는 개최국 3국을 포함해 '디펜딩챔피언' 아르헨티나를 비롯해 스페인, 프랑스, 잉글랜드, 브라질 등 FIFA랭킹 1~5위에 포진한 전통의 강호들이 포함될 예정이며, 2포트와 3포트도 티켓을 따낸 팀들이 랭킹에 따라 자리할 것으로 보인다.

문제는 4포트다. 유럽 강호로 꼽히는 독일과 이탈리아 등이 월드컵 예선에서 기대 이하의 경기력을 보여주고 있기에 상황에 따라 유럽 예선 플레이오프로 향할 가능성이 제기되고 있다. 이렇게 된다면 플레이오프를 통과한 팀은 4포트에 이름을 올린다. 두 국가 외에도 스웨덴, 폴란드, 벨기에, 세르비아 등이 4포트로 나설 수 있다.


韓 꺾고 亞 최강이라더니...일본, '재앙' 포체티노 이끄는 美에 완패→…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
일본으로서는 A매치 성적을 통해 2포트에 포함되더라도, 자칫 4포트에서 유럽팀이 걸리면 최악의 조를 완성할 수 있다. 아시아 최강임에도 유럽 강호를 조별리그에서 4포트로 만나지 않고 싶은 마음은 부정할 수 없었다. 일본 팬들은 "이렇게 되면 극단적인 조가 나올 수 있다", "최악의 조, 우리만 아니길"이라며 간절한 바람을 내비치기도 했다.

한편 일본은 최근까지도 월드컵 우승에 대한 자신감을 강하게 드러낸 바 있다. 모리야스 감독은 일본 대표팀의 월드컵 우승을 자신하기도 했다. 그는 "세계 톱 팀들과의 차이도 있지만, 선수들이가진 능력, 성장, 개개인을 살리는 조직력을 갖고 일본 대표팀이 싸운다면 실현 가능한 목표라고 생각하다. 세계 최고를 목표로 보고 준비해서 월드컵에 도전하겠다"라며 포부를 밝혔었다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC인터뷰] "사과문, 미리 써놨습니다"..'직장인들', '무관' 김원훈의 선 넘는 애드리브 (종합)

2.

남현희도 전청조 재벌 3세로 속았다…공범 누명 벗어[SC이슈]

3.

윤후, 태평양 어깨+근육질 '상남자' 됐다…"어른미 뿜뿜"

4.

김종국, ♥아내와 행복한 '신혼' 인증...'당혹' 덕담에도 '연신 미소' ('런닝맨')

5.

박준형 "god 시절 숙소 전기세도 못내..못 먹어 1년 만에 28kg 살 빠져"('가보자고')

스포츠 많이본뉴스
1.

"정신 차려!" '80분' 손흥민 52초→MLS 2호골에도 분노 폭발…LA FC, 새너제이 어스퀘이크 4-2 제압

2.

140km 헤드샷 충격, 쓰러진 김태연 진심으로 걱정한 하영민...다리에 손 얹고 미안해 어쩔 줄 몰라

3.

[공식발표]"5만978명" 이것이 '손흥민 효과!'…'원정팀' 새너제이 어스퀘이크도 최다 관중 새 기록

4.

'끔찍하다' 팔리냐, '살인태클'에 양말 찢기고 피 철철…토트넘, 웨스트햄전 3-0 완승으로 '참교육'

5.

[공식발표]"KFA-광주, 등록금지 조치 어겼다"…FIFA, 벌금 및 선수 영입 금지 징계(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

"정신 차려!" '80분' 손흥민 52초→MLS 2호골에도 분노 폭발…LA FC, 새너제이 어스퀘이크 4-2 제압

2.

140km 헤드샷 충격, 쓰러진 김태연 진심으로 걱정한 하영민...다리에 손 얹고 미안해 어쩔 줄 몰라

3.

[공식발표]"5만978명" 이것이 '손흥민 효과!'…'원정팀' 새너제이 어스퀘이크도 최다 관중 새 기록

4.

'끔찍하다' 팔리냐, '살인태클'에 양말 찢기고 피 철철…토트넘, 웨스트햄전 3-0 완승으로 '참교육'

5.

[공식발표]"KFA-광주, 등록금지 조치 어겼다"…FIFA, 벌금 및 선수 영입 금지 징계(종합)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.