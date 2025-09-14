손흥민은 잊어라, 내가 토트넘 주장이다 "야 똑바로 수비 안해!" 고함.…

스포츠조선

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민을 이어 토트넘 주장이 된 크리스티안 로메로는 손흥민과는 다른 모습으로 팀을 이끌고 있다.

토마스 프랭크 감독이 이끄는 토트넘은 14일(한국시간) 영국 런던에 있는 런던 스타디움에서 열린 2024~2025시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드 웨스트햄 유나이티드와의 경기에서 3대0으로 승리했다. 리그 4경기에서 3승을 달린 토트넘은 리그 1위에 오른 아스널에 골득실이 뒤진 2위에 자리했다.

이날 후방에서 수비와 함께 공격까지 이끈 선수는 새로운 주장 로메로였다. 로메로는 수비적으로도 완벽한 모습을 보여줬다. 공격에서는 전반 19분 코너킥에서 선제골을 터트렸던 로메로지만 이 장면은 미키 판 더 펜의 반칙으로 취소됐다.
그래도 로메로는 평정심을 유지하면서 계속 경기를 이어갔다. 로메로는 1대0으로 앞서던 후반 12분 루카스 베리발을 향한 환상적인 롱패스로 어시스트를 기록했다. 로메로는 패스성공률 93%, 기회 창출 2회, 태클 1회(1회 시도), 걷어내기 2회, 파울 0회 등 수비적으로도 완벽에 가까운 경기력으로 팀을 승리로 이끌었다. 이번 경기에서 제일 돋보인 선수는 베리발이었지만 후방에서는 로메로가 빛났다.

영국 풋볼 런던은 로메로가 경기 도중에 돌파를 허용한 데스티니 우도기에게 소리치는 장면을 주목했다. 먼저 매체는 '로메로는 주장 완장과 새로운 계약에 응답하며 더 큰 목적의식과 책임감을 보였다. 경기 전에 원으로 하나로 뭉쳤을 때는 종종 굴리엘모 비카리오처럼 다른 선수들이 말을 하기도 하지만, 경기장에 들어서면 모두가 월드컵 우승자인 아르헨티나 출신 로메로를 중심으로 뭉친다'며 동료들이 로메로를 강하게 신뢰하고 있다고 밝혔다.

손흥민도 경기장에서 동료들을 질책할 때도 있었지만 주로 북돋아주면서 자신감을 심어주는 스타일이었다. 하지만 로메로는 다르다. 감싸주기만 하지 않는다. 풋볼 런던은 '로메로는 긍정적이든, 부정적이든 자신의 의견을 주저 없이 드러낸다. 우도기는 웨스트햄 주장 재로드 보웬에게 후반 늦게 3대0 상황에서 돌파했을 때 로메로에게 격한 질책을 받았다. 로메로는 상대 이름 밑에 0이 거의 보이지 않던 지난 시즌 이후, 이번에는 수비수 전원이 클린시트를 원하고 있다'며 로메로가 집중력을 잃었던 우도기를 강하게 혼낸 장면을 주목했다.
로메로가 중심이 된 토트넘의 수비는 이번 시즌 정말로 단단한 모습을 보여주고 있다. 지난 시즌 EPL 시작이래로 최악의 수비력을 선보였던 토트넘이다. 38경기에서 65점을 기록했다. 하지만 이번 시즌에는 4경기 동안 1실점에 불과하다. 아직 더 시즌을 치러봐야 하겠지만 수비력이 분명히 달라졌다.

그 중심에는 지금까지 로메로가 있다. 로메로는 이번 시즌 주장 완장을 달고 경기장에서 더욱 경기력이 좋아졌다. 최소한 지금까지 경기장에서 손흥민의 리더십 공백을 잘 느껴지지 않고 있다.

