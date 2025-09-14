시대를 풍미한 아이콘들의 전쟁, 이번에도 방패가 창 막았다...'박주호 …

|
[상암=스포츠조선 이현석 기자]방패는 이번에도 창에게 뚫리지 않았다.
라파엘 베니테스 감독의 쉴드 유나이티드에선 마이클 캐릭, 네마냐 비디치, 알렉산드로 네스타, 마이콘, 클라우디오 마르키시오, 욘 아르네 리세, 카를레스 푸욜, 리오 퍼디난드, 클로드 마켈렐레, 애슐리 콜, 이케르 카시야스가 먼저 출전했다. 솔 캠벨, 지우베르토 실바, 이영표, 박주호, 김영광은 벤치에 이름을 올렸다.
절치부심한 FC스피어의 공격이 돋보였다. 전반 14분 좌측에서 공격을 주도한 앙리가 아크로바틱한 크로스를 올리자, 이를 받은 카카는 망설임 없이 바이시클킥을 시도했다. 다만 제대로 임팩트되지 못하며 카시야스의 품에 안겼다. 전반 19분에는 호나우지뉴가 직접 공을 몰고 박스 근처로 전진해 시도한 로빙 슛이 그대로 윗그물을 때렸다. 실드도 밀리지 않았다. 전반 22분 침투 패스를 받은 마르키시오가 박스 깊숙한 곳에서 공을 잡아 시도한 슈팅은 옆그물을 때렸다.
레전드들의 재치도 눈길을 사로잡았다. 앙리는 상대 거친 태클에 쓰러지고도 파울이 불리지 않자 억울함을 강하게 표하기도 했으며, 리세는 좌측에서 동료들이 공을 받으로 오지 않자, 두 손을 머리에 올리며 좌절하는 모습을 보였다. 푸욜과 충돌한 피레스는 땅바닥에 나뒹굴고, 푸욜은 억울한 표정을 짓기도 했다. 장면마다 관중들의 웃음도 쏟아졌다.
다만 두 팀은 공방전이 이어지는 와중에도 득점은 터트리지 못하며 전반은 0-0으로 마쳤다.
양팀 골키퍼의 선방쇼도 펼쳐졌다. 후반 10분에는 카카의 날카로운 슈팅을 카시야스가 선방하며 막아냈다. 카시야스는 후반 11분에도 상대 중거리 슛을 막아내며 위기를 넘겼다. 후반 15분에는 코너킥 상황에서 흐른 공을 질베르투 실바가 슈팅으로 마무리하자 부폰이 이를 한 손으로 잡아냈다.
'0의'흐름을 깨고 첫 골을 넣은 주인공은 루니였다. 후반 27분 루니는 박스 정면에서 공이 흐르자, 침착한 오른발 중거리 슛으로 골문 구석을 노렸다. 카시야스가 몸을 날렸으나, 역부족이었다.
하지만 실드유나이티드는 무너지지 않았다. 후반 38분 측면에서 이영표가 올린 크로스를 문전에서 마이콘이 헤더로 방향을 돌려놓으며 골망을 흔들었다. 곧바로 경기까지 뒤집었다. 후반 44분 박주호가 문전에서 침착한 마무리로 FC스피어의 골망을 흔들었다.
결국 경기는 실드유나이티드의 2대1 승리로 마무리됐다.
상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com