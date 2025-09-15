스포츠조선

'2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작'이 14일 오후 서울 상암월드컵경기장에서 열렸다. 실드팀 베니테즈 감독이 미소짓고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.14/

[상암=스포츠조선 이현석 기자]한국 팬들을 위한 승장의 유쾌함이 아이콘매치의 마지막을 장식했다.

14일 서울월드컵경기장에서 열린 '2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작', 그 화려한 별들의 잔치에서 승리를 차지한 주인공은 실드유나이티드였다. 실드유나이티드는 FC 스피어를 2대1로 꺾으며 지난 2024년에 이어 2년 연속 승리를 차지했다.

아이콘매치는 'FC 온라인'과 'FC 모바일'을 서비스하는 넥슨이 주최하는 초대형 축구 이벤트로 전설적인 축구 선수들이 한 데 모여 이색적인 경기를 펼치는 이벤트 매치다. 실드유나이티드(수비수팀)는 리버풀과 첼시, 뉴캐슬, 레알 마드리드 등을 이끈 '베법사' 라파엘 베니테스가 감독으로 나섰다. 베니테스 감독은 이날 경기 초반부터 벤치에서 일어나 열정적으로 선수들에게 소리치며 전술을 지시했다. 베니테스의 열정과 함꼐 실드유나이티드는 FC 스피어를 제압했다.

경기 후 기자회견에 참석한 베니테스 감독은 "경기장을 방문해 준 팬들, 기자들과 경기를 주최한 넥슨 측에 감사하다"며 "수비수와 공격수 간 대결이라는 콘셉트가 참신했다. 세이도르프가 팀을 옮긴 것도 흥미로움을 더했다. 경기는 모두 월드클래스 선수, 감독 간 맞붙었기에 굉장히 재미있었다"고 했다.


"'이영표-박주호가 경기 차이 만들었다' 이 제목 어떤가?" '승장' 베…
'2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작'이 14일 오후 서울 상암월드컵경기장에서 열렸다. 실드 유나이티드 박주호가 역전 결승골을 넣은 후 이영표와 환호하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.14/
수비수 혹은 공격수로만 팀을 구성해야 한다면, 어느 팀을 선택할지에 대한 질문에 베니테스는 "축구는 밸런스가 중요하다. 개인적으로 경기에서 승리하고, 트로피를 쟁취하기 위해서는 밸런스가 필요하다고 생각한다. 무엇보다도 조직력이 중요하고 우리가 그걸 경기에서 잘 보여준 것 같다. 내일 헤드라인으로 밸런스가 중요하다는 것을 짚어줬으면 한다. 밸런스 덕분에 우리가 이겼다고 써주면 감사하겠다"며 웃었다.

현역 시절 모습을 가장 잘 보여준 선수를 꼽아달라는 물음에는 "모든 선수들이 번뜩이는 장면과 퀄리티를 보여줬다"며 "제라드와 대화를 했는데, 예전에는 보였던 길들이 페이스가 떨어지며 실현되지 못해서 아쉽다고 하더라. 카시야스도 좋은 선방을 보여줬다. 이영표와 박주영도 좋은 기량을 보여줬다. 특히 박주호는 벤치에서 시작해서 교체로 투입되어 득점까지 했다. 가장 현역 시절과 유사한 경기력을 보인 선수로 꼽고 싶다"고 칭찬했다.

이어 "아까 제안한 헤드라인이 맘에 안 들면, 이영표, 박주호가 경기 차이를 만들었다는 제목으로 써주면 될 것 같다"고 새로운 기사 제목까지 추천했다.

승리의 비결에 대해서는 "나는 항상 노트 작성을 한다. 경기 하프타임에도 몇 가지를 지시했다. 결정력이 부족했기에 이 점에 초점을 맞췄다. 김영광은 본인이 럭키 가이가 될 수 있다고 어필했가. 실제로 투입되어 경기를 이겼다. 결과적으로 이영표, 박주호, 김영광이 차이를 만든 선수라고 생각한다"고 했다.


상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

