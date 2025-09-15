"흥민이형 사랑해요" SON 세상에서 제일 존경하는 '꽃미남 유망주', …

|
[스포츠조선 이현석 기자]손흥민을 존경하던 소년이 토트넘 역사에 이름을 남겼다.
엄청난 성장세다. 베리발은 직전 시즌 토트넘의 부진에도 불구하고 토트넘 팬들이 희망을 갖게 만든 특급 유망주다. 2024~2025시즌을 앞두고 토트넘에 합류한 베리발은 당초 큰 기회를 받지 못할 것이라는 전망과 달리 토트넘 중원의 부상과 부진으로 빠르게 출전 기회를 늘려갔다. 이후 점차 주전으로 자리 잡기 시작한 베리발은 공식전 45경기에 출전하며 핵심 선수 중 한 명으로 인정받았다. 토트넘으로서는 19세라는 어린 나이에 중원 핵심으로 성장 중인 베리발에게 모두 매료될 수밖에 없었다.
합류 이후 베리발은 토트넘에 적응하며 성장세를 보였다. 직전 시즌 주장 손흥민의 애정 어린 관심도 쏟아지며, 성장을 위한 좋은 환경이 마련됐고, 경기 출전 기회가 늘어나며 실력도 상승했다. 올 시즌도 토마스 프랭크 감독 체제에서 기회를 받으며, 토트넘 역사에 이름까지 남기게 됐다.
손흥민이 아끼던 유망주가 토트넘에서 본격적으로 싹을 틔었다. 베리발의 성장세가 토트넘에 얼마나 큰 보탬이 될지도 귀추가 주목된다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com