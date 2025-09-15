스포츠조선

'英 BBC도 충격 평가' "내 전술 문제 없다" 아모림, 역대 최악 또 경신! 4부 리그에 '와르르'→맨더비도 완패..."4경기 고작 승점 4점"

[스포츠조선 이현석 기자]후벵 아모림 감독은 맨체스터 유나이티드를 반등시킬 수 있을까.

맨유는 15일(한국시각) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 맨체스터 시티와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드 경기에서 0대3으로 패했다.

맨유는 이날 경기 패배로 리그 첫 4경기에서 1승1무2패, 리그 14위에 머물렀다. 4경기에서 딴 승점은 단 4점. 영국의 데일리메일은 '맨유는 1992~1993년 이후 가장 형편없이 리그를 시작했다. 또한 아모림 부임 이후 맨유는 원정 16경기에서 승점 14점 획득에 그쳤다'고 밝혔다.

완패였다. 맨유가 주도하는 흐름도 있었으나, 문전에서의 결정력, 상대를 파고드는 전술적 집요함에서 확실한 차이가 갈렸다. 맨시티는 전반 18분 필 포든의 득점으로 리드를 잡았고, 이후 후반 8분과 23분에 엘링 홀란이 멀티골을 터트리며 승리에 쐐기를 박았다.


충격적인 부진이다. 맨유는 지난 시즌 리그를 15위로 마쳤음에도 아모림 감독 체제를 유지했다. 오히려 여름 이적시장에서 투자를 아끼지 않았다. 거액의 이적료로 마테우스 쿠냐, 브라이언 음뵈모, 벤자민 세슈코 등을 데려오며 전력 강화에 집중했다.

하지만 맨유의 경기력은 여전히 처참하다. 리그 개막전에서 아스널에 0대1로 패하면서도 경기력은 기대할 수준이었던 맨유는 이어진 풀럼전을 비기고, 리그컵에서 무려 4부리그 팀인 그림스비 타운에 승부차기 끝에 패했다. 승격팀 번리를 상대로 올 시즌 첫 승을 신고했지만, 곧바로 맨시티와의 더비 경기를 완벽하게 패하며 시즌 초반 충격적인 성적표를 받아들게 됐다. 아모림 감독은 전술 문제가 아니라는 주장을 해왔지만, 지나친 부진이 이어지자 그의 능력에 대한 의문도 계속 제기되고 있다.

영국의 BBC는 이번 경기 패배 후 "맨유 레전드 로이 킨은 맨유는 이제 정말 평범하며, 나아질 기미가 없다고 평가했다"라며 로이 킨의 직설적인 비판을 조명하기도 했다. 맨유 레전드 게리 네빌은 "맨유가 이렇게 지는 걸 보면 화가 나고 답답할 때가 있었다. 하지만 이제 아무 감정도 느껴지지 않아서 더 안타깝다"고 했다.


아모림 감독은 경기 후 인터뷰에서 "그 실점들을 피할 수 있었다"며 "그게 가장 큰 차이였다. 두 번째 실점은 피할 수 있었다. 그런 골들을 허용했다. 가장 큰 차이는 트랜지션 상황에서 득점을 하지 못했다는 것이다. 상대는 잘했고, 우리는 고전했다"고 평가했다. 이어 "이런 경기에서는 완벽해야 하는데, 완벽하지 못했다. 골을 넣을 찬스가 많았기에 좌절감도 똑같다. 다음 경기를 위해 더 많은 것을 준비해야 한다고"밝혔다.


주장 브루노 페르난데스는 이번 패배에 대해 "결과가 매우 나빴다"며 "맨시티는 그런 식으로 골을 넣은 방식이 현명했다. 그들은 아주 좋은 팀과 좋은 선수들을 보유하고 있다"고 지적했다.

한편 팬들은 아모림의 지나친 부진에 새 감독을 요청하는 목소리를 내기도 했다. 일부 팬은 "가레스 사우스게이트를 데려와라. 지금 이 팀은 상대하기 너무 쉽다"고 주장했다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

