스포츠조선

'英 BBC 인정' 벌써 손흥민은 잊었구나..."우리의 슈퍼스타" SON 흔적 삭제한 토트넘 'NEW 7번', 팬들도 감탄 폭발

최종수정 2025-09-15 13:39

'英 BBC 인정' 벌써 손흥민은 잊었구나..."우리의 슈퍼스타" SON…
사진=트위터 캡처

'英 BBC 인정' 벌써 손흥민은 잊었구나..."우리의 슈퍼스타" SON…
사진=트위터 캡처

[스포츠조선 이현석 기자]토트넘의 새로운 7번 사비 시몬스를 향한 찬사가 쏟아졌다.

영국의 스퍼스웹은 15일(한국시각) '토트넘 팬들은 시몬스의 화려한 데뷔 이후 같은 말을 한다'라고 보도했다.

토트넘은 14일 영국 런던의 런던 스타디움에서 열린 웨스트햄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드 경기에서 3대0으로 승리했다. 이번 승리로 토트넘은 리그 첫 4경기에서 3승1패를 기록하며 토마스 프랭크 감독 부임 후 첫 시즌의 시작을 순항하고 있다.


'英 BBC 인정' 벌써 손흥민은 잊었구나..."우리의 슈퍼스타" SON…
로이터연합뉴스
이날 경기 팬들에게 가장 큰 관심을 받은 선수는 역시나 시몬스였다. 토트넘 데뷔전, 곧바로 선발로 나선 시몬스가 어떤 활약을 보일지에 팬들의 관심이 쏠렸다.

우여곡절이 많았던 영입이었기에 기대가 클 수밖에 없었다. 올여름 토트넘은 손흥민이 팀을 떠나면서 공격진 보강을 위한 작업이 필요했다. 다만 영입 과정은 쉽지 않았다. 모건 깁스화이트, 사비뉴, 에베레치 에제, 니코 파스 등이 토트넘행을 거절하며 이적시장 문이 닫히기 전까지 어려움의 연속이었다. 극적으로 영입에 성공한 선수가 시몬스였다. 시몬스는 당초 첼시행에 가까웠으나, 이적 막판 토트넘행으로 선회했다. 더 큰 기대를 받은 이유는 그가 선택한 등번호였다. 시몬스는 '레전드' 손흥민의 7번을 곧바로 택하며 차기 에이스로의 자신감을 내비쳤다.

시몬스는 이날 손흥민과 같은 왼쪽 윙어로 선발 출전해 팬들 앞에 첫선을 보였다. 71분을 소화하며, 도움 1개와 더불어 슈팅 1회, 키패스 1회, 패스 성공률 84%, 드리블 성공 1회, 롱패스 성공률 100%, 볼 경합 성공 4회 등을 기록하며, 첫 출전임에도 인상적인 활약을 펼쳤다.


'英 BBC 인정' 벌써 손흥민은 잊었구나..."우리의 슈퍼스타" SON…
사진=트위터 캡처
시몬스의 활약에 만족하는 분위기다. 스퍼스웹은 '시몬스의 데뷔전은 흥미를 더했다. 그는 탄탄한 경기를 펼쳤고, 토트넘 팬들은 그를 향해 뛰어난 찬사를 보냈다. 그는 토마스 프랭크 감독의 핵심 선수로 성장할 것이라 기대된다'고 했다.

영국의 BBC도 '프랭크 감독은 시몬스에게 깊은 인상을 받았다'라며 뛰어난 데뷔전을 칭찬했다. 프랭크 감독은 "그의 플레이가 맘에 들었다. 공을 잡고 주도적으로 움직이는 모습이 좋았다. 공을 잡을 때마다 뭔가를 만들어내려고 노력했다"고 칭찬했다. 향후 프랭크 감독 전술의 에이스가 되기에 충분하다는 평가도 끊이지 않았다.


한편 팬들도 시몬스의 활약에 대해 SNS를 통해 "정말 만족스럽다", "그는 우리의 슈퍼스타다", "믿을 수 없을 만큼 훌륭하다"라며 감탄했다. 다만 시몬스의 포지션을 10번으로 옮기자며 "공격형 미드필더에서 뛰는 모습도 보고 싶다"라는 의견도 적지 않았다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이필모, 안타까운 가족사 "2년 전 母 돌아가셨지만 父 아직 몰라" ('4인용 식탁')

2.

방시혁, 세단타고 경찰 출석…"심려 끼쳐 송구, 조사 성실히 임하겠다"[SC이슈]

3.

고현정 '신세계家 언급' 부담됐나..전남편 조카 애니 '좋아요' 결국 취소

4.

추신수, ‘괴담 제조기’ ♥하원미에 ‘보복 폭로전’..‘이혼숙려캠프’ 출연까지 예고

5.

'40세' 강은비, 자연임신 성공 눈물 "내년 5월 출산...태명은 산삼이"[공식]

스포츠 많이본뉴스
1.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

2.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

3.

'만년 하위팀 이제 잊어라' 7년 만에 PS 진출…살아있는 '자력 1위' 가능성, 끝까지 달린다

4.

"저 떠납니다, 계약해지 해주세요" 스쿼드 제외 통보받고 돌연 브라질행…알 힐랄 초유 사태에 법적대응 예고

5.

'EPL 123골 75도움' 한때 손흥민 이상 슈퍼스타, 31살 전성기 나이에 충격 근황...주급 5억7천 왕따 전락 "감독 본 적도 없다"

스포츠 많이본뉴스
1.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

2.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

3.

'만년 하위팀 이제 잊어라' 7년 만에 PS 진출…살아있는 '자력 1위' 가능성, 끝까지 달린다

4.

"저 떠납니다, 계약해지 해주세요" 스쿼드 제외 통보받고 돌연 브라질행…알 힐랄 초유 사태에 법적대응 예고

5.

'EPL 123골 75도움' 한때 손흥민 이상 슈퍼스타, 31살 전성기 나이에 충격 근황...주급 5억7천 왕따 전락 "감독 본 적도 없다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.