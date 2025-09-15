스포츠조선

'그 시절 우리가 새벽에 깨어있던 이유' 박지성, 아이콘매치로 돌아온 잔디 위 '韓 축구 영웅'..."상당히 의미 있는 하루"[현장인터뷰]

기사입력 2025-09-15 17:39


'그 시절 우리가 새벽에 깨어있던 이유' 박지성, 아이콘매치로 돌아온 잔…
'2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작'이 14일 오후 서울 상암월드컵경기장에서 열렸다. 실드 유나이티드가 2대1로 승리한 가운데 FC 스피어 박지성이 팬들에게 인사하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.14/

'그 시절 우리가 새벽에 깨어있던 이유' 박지성, 아이콘매치로 돌아온 잔…
'2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작' 이벤트 매치가 13일 오후 서울 상암월드컵경기장에서 열렸다. 박지성이 입장해 인사하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.13/

[상암=스포츠조선 이현석 기자]현역 시절과 기량은 비교할 수 없지만, 박지성은 여전히 한국 축구 팬들에게는 최고의 스타 중 한 명이었다.

14일 서울월드컵경기장에서 열린 '2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작', 그 화려한 별들의 잔치에서 팬들의 가장 많은 환호성을 받은 선수들에는 박지성도 빠지지 않았다.

박지성은 넥슨이 주최하는 초대형 축구 이벤트로 전설적인 축구 선수들이 한데 모여 이색적인 경기를 펼치는 이벤트 매치인 아이콘매치에 지난해부터 참가했다. 다만 지난해에는 FC 스피어 코치로 참여해 경기 막판 교체 투입이 전부였으나, 올해는 직접 몸까지 만들며 팬들을 위해 경기 출전을 불사했다. 직접 몸을 만들고 참가를 확정하는 영상이 큰 화제가 되기도 했다.


'그 시절 우리가 새벽에 깨어있던 이유' 박지성, 아이콘매치로 돌아온 잔…
'2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작'이 14일 오후 서울 상암월드컵경기장에서 열렸다. 루니의 패스를 받은 FC스피어팀 박지성이 실드 유나이티드 팀 애슐리 콜을 제치고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.14/
이벤트매치부터 박지성을 향한 팬들의 열정적인 응원이 쏟아졌다. 소개와 함께 박지성은 그라운드에 모습을 드러내고, 손을 흔들며, 경기장을 찾은 팬들을 반겼다. 팬들은 그 어떤 스타 선수들이 등장할 때보다 큰 함성으로 '선수' 박지성의 등장을 환영했다. 현역 시절 맨체스터 유나이티드에서 활약하며 한국 축구 팬들의 잠을 설치게 했던 축구 영웅의 등장을 반기지 않을 수 없었다.

경기장에서의 활약은 당연히 현역 시절과 비교할 수 없었다. 무릎 부상으로 그라운드를 떠났고, 여전히 축구를 소화하기에는 100%의 몸 상태가 아닌 박지성이었다. 이날 측면에 자리한 박지성은 전성기 시절의 화려함은 볼 수 없었지만, 후반까지 꾸준히 경기를 소화하며 팬들을 즐겁게 해줬다.

경기 후 박지성은 믹스드존(공동취재구역)에서 취재진과 만나 "정말 오랜만에 상암에서 경기한 것 같다. 다행히 많은 팬들이 즐겁게 봐주신 것 같아서 그걸로 만족한다"고 소감을 밝혔다.


'그 시절 우리가 새벽에 깨어있던 이유' 박지성, 아이콘매치로 돌아온 잔…
'2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작'이 14일 오후 서울 상암월드컵경기장에서 열렸다. FC 스피어 박지성과 실드 유나이티드 이영표가 맞대결을 펼치고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.14/
지난해 코치로서 뛴 것과 달리, 올해 선수로 뛴 점에 대해서는 "오랜 시간 경기장에 있는 것이 큰 차이였다. 선수 시절에 같이 경기를 했던 선수들과 한국에서 오랜 시간 경기장에서 호흡을 나눌 수 있어서 나로서도 상당히 의미 있는 하루이지 않았나 생각한다. 그만큼 팬들이 좋아해줘서 나도 상당히 기쁘게 경기를 했다"고 했다.

박지성은 이날 맨유 시절 동료인 루니와는 FC 스피어의 동료로, 마이클 캐릭, 리오 퍼디난드 등과는 적으로 맞섰다. 이점에 대해 "훈련에서는 상대로도 만나기도 했었다. 은퇴하고, 경기장에서 같이 뛰는 것 자체가 예전의 기분으로 다시 돌아가는 것 같았다. 상당히 추억에 젖었다. 선수 시절의 느낌을 조금이나마 느껴서 상당히 즐겁게 경기를 했다"고 했다.

이번 아이콘매치를 위해 재활까지 몰두했던 박지성은 경기장에서도 최선을 다하며 팬들을 위해 뛰었다. 그는 "모든 프로 선수가 마찬가지겠지만, 이런 경기에서도 지고 싶지 않은 마음은 다 똑같다. 선수들이 그렇기에 경기를 이기기 위해 많은 노력을 한 거 같다. 다만 결과는 항상 있는 일이기 때문에, 결과보다 과정에 만족해야 할 것 같다. 선수로서 좋은 경기를 했기에 그걸로 충분하다"고 했다.
상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

58세 신승훈 “축가 100번, 내 결혼은 아직..母, 여전히 기대 중”

2.

이대호, 한달 용돈 400만원인데..♥아내 몰래 '결제 패스권' 사용 "너무 충격"(동상이몽2)

3.

김승우 ‘한끼합쇼’ 폐기 논란 후 첫 방송 등장…♥김남주와 떡볶이 먹방

4.

한예슬, 아이라인 문신 지우고 '20년 만 프로필'.."내년엔 활발히 활동할게요"

5.

이민정, ♥이병헌도 놀랄 새빨개진 얼굴 "키스신 흡입력 엄청나"

스포츠 많이본뉴스
1.

"김하성은 매일 다르다, 정말 대단하다" 극찬 쏟아졌다…이적 안했으면 어쩔 뻔 했나

2.

이정후 빼더니 2연패! '니가 가라 가을야구' → 메츠 8연패인데 밥상 뒤엎는 SF

3.

'오늘은 억울해서 잠도 안오겠다' LAD 김혜성, 로버츠 감독 냉대 속 대주자 출전→삼진 오심까지 당했다. 이러다 PS엔트리 탈락?

4.

'英 BBC 인정' 벌써 손흥민은 잊었구나..."우리의 슈퍼스타" SON 흔적 삭제한 토트넘 'NEW 7번', 팬들도 감탄 폭발

5.

아무도 이럴 줄 몰랐다, '57골 65도움→2185억' 無존재감 유령 신세...리버풀 최악의 선수 등극

스포츠 많이본뉴스
1.

"김하성은 매일 다르다, 정말 대단하다" 극찬 쏟아졌다…이적 안했으면 어쩔 뻔 했나

2.

이정후 빼더니 2연패! '니가 가라 가을야구' → 메츠 8연패인데 밥상 뒤엎는 SF

3.

'오늘은 억울해서 잠도 안오겠다' LAD 김혜성, 로버츠 감독 냉대 속 대주자 출전→삼진 오심까지 당했다. 이러다 PS엔트리 탈락?

4.

'英 BBC 인정' 벌써 손흥민은 잊었구나..."우리의 슈퍼스타" SON 흔적 삭제한 토트넘 'NEW 7번', 팬들도 감탄 폭발

5.

아무도 이럴 줄 몰랐다, '57골 65도움→2185억' 無존재감 유령 신세...리버풀 최악의 선수 등극

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.