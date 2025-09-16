'2억2000만 파운드 쓰고도…' 맨유 망했다, 36.2% 최저 승률→E…

스포츠조선

'2억2000만 파운드 쓰고도…' 맨유 망했다, 36.2% 최저 승률→EPL 최악 스타트 '아모림, 신뢰 잃고 있다'

기사입력 2025-09-16 11:47


사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]맨유가 구단 역사상 최악의 기록을 쓰고 있다.

영국 언론 더선은 16일(이하 한국시각) '루벤 아모림 맨유 감독이 신뢰를 잃고 있다. 맨유는 1992~1993시즌 이후 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막 후 최악의 스타트'라고 보도했다.

맨유는 15일 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 맨시티와의 2025~2026시즌 EPL 원정 경기에서 0대3으로 완패했다. 맨유는 개막 네 경기에서 1승1무2패(승점 4)를 기록했다. 20개 팀 중 14위에 머물렀다.

더선은 '맨유 이사회는 아모림 감독에게 변화를 요구하지 않을 것으로 보인다. 그에게 문제 해결 시간을 주기 위해 기꺼이 노력하고 있다. 맨유는 여름 이적 시장에서 2억2000만 파운드를 지출했다. 하지만 그에 대한 비판의 목소리는 계속되고 있다'고 했다.

맨유는 올 시즌을 앞두고 마테우스 쿠냐, 디에고 레온, 브라이언 음뵈모, 벤자민 세스코 등을 영입했다. 하지만 리그에서 주춤하고 있다. 그림즈비 타운(4부)과의 잉글랜드 리그컵(카라바오컵) 2라운드 대결에서 고개를 숙였다. 두 팀은 경기를 2대2로 마쳤다. 맨유는 이어진 승부차기에서 11-12로 무릎을 꿇었다.


사진=AFP 연합뉴스

사진=EPA 연합뉴스
맨유의 레전드인 웨인 루니는 "앞으로 팀을 개선할 수 있는 것은 무엇일까. 모두가 이 질문에 답하는 데 어려움을 겪는다. 무슨 일이 일어나고 있는지 아무도 이해할 수 없다고 생각한다. 지난해 에릭 텐 하흐 감독이 해고됐고, 아모림 감독이 부임했다. 솔직히 말하면 상황이 더 나빠졌다고 생각한다"고 말했다.

더선은 '아모림 감독은 2024년 11월 중순 맨유의 지휘봉을 잡았다. 31경기에서 승점 31점만 얻었다. 지난 시즌에는 리그 15위를 기록했다. 아모림 감독은 결과가 나오지 않는 동안 압박이 계속될 것이란 점을 알고 있다'고 전했다.

아모림 감독은 "맨유가 가져야 할 기록이 아니다. 지난 몇 달 동안 무슨 일이 일어났는지 전혀 모를 것이다. 많은 일이 일어나고 있다. 나는 그것을 받아들이고 변하지 않을 것이다. 내가 철학을 바꾸고 싶을 때 바꿀 것이다. 내 방식대로 할 것"이라고 말했다. 이 매체에 따르면 아모림 감독은 맨유 소속으로 47경기에서 17승(승률 36.2%)을 기록했다. 최소 25경기 이상 지휘한 맨유 감독 중 최악의 승률이다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com

