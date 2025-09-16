'韓 축구 일단 다행이지만…' 이강인 美친 회복력? 혹사 논란? 佛 '심…

스포츠조선

'韓 축구 일단 다행이지만…' 이강인 美친 회복력? 혹사 논란? 佛 '심각한 문제 NO→곧 복귀 예상'

기사입력 2025-09-16 12:47


사진=REUTERS 연합뉴스

사진=AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]이강인(파리생제르맹·PSG)의 회복력이 좋은 것일까. 아니면 혹사인 것일까.

PSG의 소식을 주로 전하는 PSG토크는 16일(이하 한국시각) 'PSG가 시즌 초반 부상으로 걱정이 깊다. 다행히도 이강인과 흐비차 크바라츠헬리아의 부상이 처음 우려만큼 심각하지 않을 수 있다'고 보도했다.

PSG는 15일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 랑스와의 2025~2026시즌 프랑스 리그1 4라운드 홈경기에서 2대0으로 이겼다. PSG는 개막 4연승(승점 12)을 달리며 1위를 지켰다.

아찔한 장면이 있었다. 후반 12분 이강인이 부상으로 쓰러졌다. 이강인은 팀이 2-0으로 앞서던 후반 10분 페널티아크 정면 부근에서 25ｍ짜리 기습적인 중거리 슈팅을 시도했다. 하지만 이내 디딤발이던 오른쪽 발목을 부여잡고 쓰러졌다. 심판은 경기를 계속 진행했지만, 이강인은 수비에 가담하지 못한 채 그라운드에 주저앉아 괴로워했다. 결국 심판은 의료진을 불렀다. 확인 결과 이강인은 더 이상 뛸 수 없다는 판단이 나왔다. 이강인은 얼굴을 찡그린채 세니 마율루와 교체됐다. 팬들은 "강인!"을 외치며 위로했다. 루이스 엔리케 PSG 감독도 이강인을 다독였다.

이강인은 9월 홍명보호의 A매치 2연전을 준비하던 중 발목을 다쳤다. 당시 큰 문제는 아니었다. 대한축구협회는 '훈련 중 패스 게임을 하다가 오른쪽 발목을 접질렀다. 가벼운 염좌'라고 설명했다. 실제로도 이강인은 하루 휴식 뒤 훈련을 재개했다. 7일 미국전엔 후반 19분 이동경(김천 상무)과 교체돼 그라운드를 밟았다. 10일 멕시코전엔 선발로 경기를 치렀다. 하지만 소속팀 복귀 뒤 부상으로 이탈하며 PSG는 물론, 대표팀에도 우려의 목소리가 나왔다.


사진=REUTERS 연합뉴스

사진=AFP 연합뉴스
PSG토크는 또 다른 언론 RMC스포츠의 보도를 인용해 '이강인이 심각한 문제를 겪고 있지 않다. 곧 복귀할 것으로 예상된다. 이는 PSG에 긍정적인 신호'라고 했다. PSG는 17일 아탈란타(이탈리아)와의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 첫 경기를 치른다.

이 매체는 '크바라츠헬리아도 아탈란타전에 출전할 수 있다. 이강인과 크바라츠헬리아가 긍정적인 모습을 보이고 있어 두 선수 모두 경기에 계속 나설 수 있을지 관심이 모아진다'고 했다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com

