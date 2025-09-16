'십자인대 파열→또 십자인대 파열' 포기 몰랐던 韓 레전드, 일본서 다시…

|
[스포츠조선 김대식 기자]큰 부상을 2번이나 겪었지만 김승규는 다시 뛰어난 활약을 보여주고 있다.
후반 15분 김승규의 발끝에서 도쿄의 결승골이 터졌다. 킥력이 좋은 김승규는 골킥으로 단번에 중앙선을 훌쩍 넘겨 공을 보냈다. 김승규의 골킥을 마르셀로 히안이 경합을 이겨내고 골문쪽으로 보냈다. 이를 예상하고 침투한 나가쿠라 모토키가 골키퍼가 나온 걸 보고 키를 넘기는 센스있는 슈팅으로 마무리했다. 단순하지만 정확하게 맞아떨어진 FC도쿄의 공격이었다.
김승규가 영입될 때까지만 해도 강등권에 허덕이던 FC도쿄는 이제 강등권에서는 확실하게 멀어졌다. 김승규의 안정감이 더해지면서 잔류가 유력해졌다.
김승규는 대한민국 국가대표 주전으로 활약하던 2023년 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵에서 훈련 도중에 십자인대 파열 부상을 당했다. 골키퍼라는 특수 포지션이라고 해도, 김승규가 나이가 적지 않았기에 치명적인 부상이었다. 긴 재활 끝에 알 샤밥에서 주전으로 뛰고 있던 김승규였지만 2달 만에 또 십자인대가 파열됐다.
김승규가 영입된 6월부터 강등권 탈출의 날갯짓을 펼친 FC도쿄는 김승규가 주전으로 도약한 후 더 많은 승리를 챙기고 있는 중이다. 두 번의 큰 부상을 잘 털고 돌아온 김승규는 곧바로 홍명보 감독의 부름을 받아서 국가대표팀에도 다시 발탁됐다. 이번 9월 A매치에서 멕시코전 선발로 나와 2실점했지만 뛰어난 선방력과 볼배급 능력을 다시 보여줬다.
조현우와 계속된 경쟁 구도 속에 김승규는 한국 국가대표팀에 큰 힘이 되고 있다. 이는 FC도쿄에서도 마찬가지다.