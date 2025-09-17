스포츠조선

'한국 최초 혼혈' 카스트로프, 대형 악재에 또 악재...감독 경질→차기 후보 처참 '월드컵 로드 험난'

최종수정 2025-09-17 10:15

[스포츠조선 김대식 기자]옌스 카스트로프의 단기적인 미래가 우려되는 상황이다.

카스트로프의 소속팀인 보루시아 묀헨글라트바흐는 16일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '묀헨글라트바흐는 헤라르도 세오아네 감독과 즉시 결별했다. 지난 2023~2024시즌부터 팀을 이끌어온 스위스 출신 사령탑 세오아네 감독 대신 23세 이하(U-23)팀의 오이겐 폴란스키 감독이 당분간 지휘봉을 잡는다'며 세오아네 감독의 경질을 발표했다.

분데스리가 중위권 구단인 묀헨글라트바흐는 2023~2024시즌부터 어려운 시기를 겪었다. 세오아네 감독 체제에서 부상자가 속출해 겨우 잔류에 성공했다. 지난 시즌에는 한때 유럽대항전을 노릴 정도로 나쁘지 않은 성적을 달리고 있었지만 후반기에 처참한 성적을 거두면서 리그 10위에 만족할 수밖에 없었다.
이번 시즌 리그 3경기에서 1무 2패라는 처참한 성적과 함께 묀헨글라트바흐는 리그 16위로 추락한 상태다. 지난 시즌 경기를 포함하면 리그에서 10경기 동안 승리가 없다. 부진의 늪에 빠지자 묀헨글라트바흐 수뇌부는 세오아네 감독과 동행하는 미래는 큰 의미가 없다고 판단했다.

냉정하게 말해 세오아네 감독의 경질은 카스트로프한테는 좋을 수도 있는 소식이다. 세오아네 감독이 이번 시즌 영입한 카스트로프를 중용하지 않았기 때문에 새로운 감독 밑에서 주전으로 도약할 수 있는 기회를 모색할 수 있기 때문이다. 일단 당분간 폴란스키 감독이 대행으로 나서지만 묀헨글라트바흐 수뇌부는 정식 감독을 찾는 중이다.

그런데 묀헨글라트바흐가 노리는 사령탑들이 썩 믿음직스럽지 않다. 독일 키커는 16일 '폴란스키 감독대행이 장기적으로 기회를 얻을지는 아직 미지수다. 묀헨글라트바흐 주변에서는 벌써 여러 후보들의 이름이 오르내리고 있다. 최근 클럽을 맡지 않은 인물들로는 우르스 피셔(마지막 팀:우니온 베를린), 펠레그리노 마타라초(마지막 팀:TSG 호펜하임), 마르틴 데미첼리스(마지막 팀:몬테레이/멕시코)가 있으며, 에딘 테르지치(마지막 팀:보루시아 도르트문트)도 현재 무직 상태'라며 묀헨글라트바흐 차기 감독 후보를 전했다.
리그 중하위권 전력의 베를린을 유럽대항전으로 이끌었던 피셔 감독을 제외하면 나머지 후보들의 최근 경력은 높이 평가받기 어렵다. 묀헨글라트바흐라면 충분히 매력도를 느낄 만한 팀인데 곧바로 데려올 수 있는 감독을 찾기 때문인지 감독풀을 굉장히 좁게 추려놨다.

여러모로 카스트로프의 분데스리가 데뷔 시즌이 어렵게 흘러가고 있다고 볼 수밖에 없다. 시즌 극초반이지만 팀은 강등권으로 추락했고, 경기도 제대로 뛰지 못하는 와중에 감독이 짤렸다. 아직 새로운 감독이 확정된 건 아니지만 후보들도 좋지 않다. 카스트로프가 한창 경기를 뛰면서 성장해야 할 시기라 차기 감독과의 호흡은 매우 중요할 전망이다.

카스트로프의 성장은 대한민국 국가대표팀과 직결된다. 대한민국 최초 외국 태생 혼혈 국가대표 선수가 된 카스트로프다. 카스트로프가 무려 독일을 포기하고 한국을 택하는 어려운 결정을 내렸다. 9월 A매치에서 기대 이상의 경기력을 보여준 카스트로프다. 홍명보 감독이 꾸준히 부를 가능성이 매우 높지만 카스트로프가 경기를 뛰지 못하게 되면 경기력에 우려가 생길 것이다. 다른 국가대표 선수들과 똑같이, 카스트로프도 증명하는 수밖에 없다.

