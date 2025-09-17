스포츠조선

"소니와 호흡 너무 쉽다!" LAFC 에이스의 극찬 "SON의 존재, 내 경기력 상승의 핵심 이유"

기사입력 2025-09-17 13:20


"소니와 호흡 너무 쉽다!" LAFC 에이스의 극찬 "SON의 존재, 내…
손흥민과 데니스 부앙가 <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] "소니와 호흡은 너무 쉽다!"

LA FC 포워드 데니스 부앙가는 이렇게 말했다.

미국 축구전문매체 사커 뉴스는 17일(한국시각) '로스앤젤레스 FC 포워드 데니스 부앙가는 득점에 대한 열망과 손흥민의 도움이 자신의 최근 좋은 경기력의 핵심 이유'라고 했다.

이 매체는 '30세의 부앙가는 LAFC와 산호세 어스퀘이크스를 상대로 4-2로 승리한 경기에서 해트트릭을 기록했다. 부앙가의 세 번째 골은 역대 팀 최고 득점자 카를로스 벨라의 93골 기록과 동률을 이루었고, 부앙가는 레알 솔트레이크와의 다음 경기에서 팀내 최다득점 기록을 갈아치울 수 있다'고 했다.

그는 '국가대표 브레이크 동안 가봉 대표팀에 차출됐다. 부앙가는 나는 골에 굶주려 있다고 말했고, 카를로스 벨라와 동률을 이루게 되어 매우 기쁘다'고 했다.

부앙가는 손흥민 합류 전 팀내 최고 에이스였다. 강력한 스피드와 골 결정력을 지닌 공격수다. 하지만, 그를 지원할 선수가 마땅치 않은 것도 사실이었다.

때문에 손흥민이 토트넘에서 LA FC로 이적한 뒤 미국 유력 매체들은 '손흥민의 강력한 골 결정력 뿐만 아니라 그라운드 지배력이 기대된다. 특히, LA FC의 데니스 부앙가는 손흥민의 합류로 날개를 달 수 있다. 그의 공격력이 더욱 위력적으로 변할 수 있다'고 평가했다.

손흥민의 합류로 빠른 공수 전환 뿐만 아니라 효율적 어시스트로 부앙가의 공격력을 극대화할 수 있기 때문이다.


부앙가는 손흥민과의 호흡에 대해서 극찬했다. 그는 '소니와 함께 경기장에서 뛰는 것은 너무 쉽다. 놀라운 선수이고 경기장 밖에서도 좋은 사람이라는 것을 알 수 있다. 소니를 아는 사람이라면 누구나 이것을 알고 있다'고 했다.

손흥민의 클래스는 확실히 다르다. 부앙가의 스피드와 골 결정력을 활용하는 적절한 방법을 알고 있고, 실제 그라운드에서 영향을 미친다. 수비가 집중되는 손흥민 효과를 부앙가는 잘 알고 있다.

때문에 손흥민과 함께 뛰는 것은 쉽다는 표현을 썼다.

LAFC 스티브 체룬돌로 감독 역시 극찬했다. 그는 손흥민에 대해 '그를 지도하는 것이 기쁘다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조우진, 50만원 들고 상경했는데.."무명만 16년, 곁 지켜준 ♥아내 고마워"(유퀴즈)

2.

뷔·제니, 타일러 콘서트 동반 포착…열애설 재점화

3.

이영애, 25년 만 손석희 만났다..MBC 레전드들의 빛나는 투샷

4.

"진짜 그사세네" 장원영, 불가리 韓 대표와 생일파티..럭셔리 시계+편지까지 인증[SC이슈]

5.

구혜선, 벤처기업 CEO 됐다..으리으리한 2층 사무실 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격" 英 BBC '최저 평점' 폭탄, 손흥민 떠난 토트넘 새 에이스라더니…히샬리송, 선발 중 최악 평가

2.

프로 15년차에 첫 '규정타석+타격왕' 도전이라니…33세 베테랑 남은 14경기 풀로 뛰면 목표 달성 가능[민창기의 일본야구]

3.

'英 BBC 충격 분석' 손흥민 없어도 잘 나가네! 3년 만에 돌아온 UCL, 프랭크의 토트넘은 다르다...포스테코글루 못하는 '실리 축구'로 승리

4.

"백승호 옆자리? 2부 주전도 어려워" 손흥민 울겠다...참혹한 평가 받은 '前 SON 파트너' 한때 英 최고 재능

5.

역대급 희소식! 아스톤 빌라 '영입 핵심 이강인'→감독 오피셜까지 나왔다…챔스 앞두고 "확실히 출전 가능"

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격" 英 BBC '최저 평점' 폭탄, 손흥민 떠난 토트넘 새 에이스라더니…히샬리송, 선발 중 최악 평가

2.

프로 15년차에 첫 '규정타석+타격왕' 도전이라니…33세 베테랑 남은 14경기 풀로 뛰면 목표 달성 가능[민창기의 일본야구]

3.

'英 BBC 충격 분석' 손흥민 없어도 잘 나가네! 3년 만에 돌아온 UCL, 프랭크의 토트넘은 다르다...포스테코글루 못하는 '실리 축구'로 승리

4.

"백승호 옆자리? 2부 주전도 어려워" 손흥민 울겠다...참혹한 평가 받은 '前 SON 파트너' 한때 英 최고 재능

5.

역대급 희소식! 아스톤 빌라 '영입 핵심 이강인'→감독 오피셜까지 나왔다…챔스 앞두고 "확실히 출전 가능"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.