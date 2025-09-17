스포츠조선

'英 BBC 인정' 다시 손흥민 데려와라...'SON 빈자리' 채우지 못한 토트넘 'NEW 슈퍼스타', "공격 형편없고 패스 엉성"→"호흡 발전시켜야"

기사입력 2025-09-17 13:39


'英 BBC 인정' 다시 손흥민 데려와라...'SON 빈자리' 채우지 못…
로이터연합뉴스

'英 BBC 인정' 다시 손흥민 데려와라...'SON 빈자리' 채우지 못…
사진=토트넘 SNS 캡처

'英 BBC 인정' 다시 손흥민 데려와라...'SON 빈자리' 채우지 못…
사진=트위터 캡처

[스포츠조선 이현석 기자]공격을 이끌던 손흥민의 빈자리가 체감되는 경기였다.

토트넘은 17일(한국시각) 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 비야레알과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 스테이지 1차전 경기에서 1대0으로 승리했다.

3년 만에 돌아온 유럽 최고의 무대, 토마스 프랭크 감독과 함께 토트넘은 첫 승을 따내며 리그 스테이지를 기분 좋게 시작했다. 상대인 비야레알에 단 하나의 유효슈팅도 허용하지 않은 촘촘한 수비가 돋보인 경기였다.


'英 BBC 인정' 다시 손흥민 데려와라...'SON 빈자리' 채우지 못…
로이터연합뉴스
다만 아쉬운 점도 있었다. 부진한 토트넘 공격이 문제였다. 토트넘은 이날 승리를 안겨준 행운의 자책골 외에는 득점이 없었다. 유효슈팅도 1회, 직전 웨스트햄전에서 보여준 화력을 찾아볼 수 없었다.

영국의 BBC도 '토트넘은 힘겹게 승리하면서 강력한 경기를 펼치는 일은 일어나지 않아다. 웨스트햄과 맨시티를 상대로 인상적인 승리를 거둔 토트넘은 본머스전에서 패하며 우려스러운 모습도 보였다. 이번 비야레알전도 비슷한 모습이었다. 공격에서의 플레이가 형편없고, 패스가 엉성했다'고 지적했다.

공격에서의 아쉬움과 함께 관심을 받은 선수가 바로 사비 시몬스였다. 시몬스는 올여름 토트넘이 거듭된 영입 실패 끝에 데려온 핵심 자원이다. 당초 첼시행에 가까웠으나, 이적 막판 토트넘행으로 선회했다. 기대치가 높았다. 이미 네덜란드와 독일 무대에서 최고의 기량을 보여준 바 있는 선수이기에 토트넘의 새로운 에이스가 될 것이라는 평가도 적지 않았다. 등번호 또한 시몬스에 대한 기대치를 높이기에 충분했다. 시몬스는 '레전드' 손흥민의 7번을 곧바로 택하며 화제를 모았다.

직전 웨스트햄전에서는 기대 이상의 활약으로 곧바로 에이스로 올라서는 듯 보였다. 영국 언론은 '탄탄한 경기를 펼쳤고, 토트넘 팬들은 그를 향해 뛰어난 찬사를 보냈다. 그는 토마스 프랭크 감독의 핵심 선수로 성장할 것이라 기대된다'고 했다. 토트넘 팬들 또한 "정말 만족스럽다", "그는 우리의 슈퍼스타다"라며 찬사를 쏟아냈다.


'英 BBC 인정' 다시 손흥민 데려와라...'SON 빈자리' 채우지 못…
로이터연합뉴스
하지만 불과 한 경기만에 평가는 다시 뒤집혔다. 시몬스는 이날 경기 좌측 윙어로 출전해 77분을 소화했다. 키패스 1회, 슈팅 2회를 기록했으나, 크로스 성공률 0%, 지상 공 경합 성공률 44% 등 아쉬운 부분도 분명했다. 특히 후반에는 이미 경고를 한 장 받은 상황에서 니콜라스 페페한테 파울을 범하며 퇴장 위기까지 있었다. 다행히 주심이 추가 경고를 주지 않으며 위기를 넘겼지만, 자칫 토트넘의 분위기가 크게 꺾일 수 있는 상황이었다.


프랭크 감독 또한 시몬스에 대한 아쉬움을 언급했다. 그는 "분명 개선이 필요하다"라며 "너무 짧거나, 길게 플레이하는 경우가 많았다. 확실히 좀 다른 부분들이 있었다. 제드 스펜스와의 호흡을 발전시키려면 약간의 관계가 필요한 것은 인정할 수밖에 없다"고 지적했다.

토트넘의 새로운 에이스가 되기에 위해 합류한 시몬스, 다만 당장 이전 7번의 주인공의 빈자리를 모두 채우기는 쉽지 않아 보인다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조우진, 50만원 들고 상경했는데.."무명만 16년, 곁 지켜준 ♥아내 고마워"(유퀴즈)

2.

뷔·제니, 타일러 콘서트 동반 포착…열애설 재점화

3.

이영애, 25년 만 손석희 만났다..MBC 레전드들의 빛나는 투샷

4.

"진짜 그사세네" 장원영, 불가리 韓 대표와 생일파티..럭셔리 시계+편지까지 인증[SC이슈]

5.

구혜선, 벤처기업 CEO 됐다..으리으리한 2층 사무실 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격" 英 BBC '최저 평점' 폭탄, 손흥민 떠난 토트넘 새 에이스라더니…히샬리송, 선발 중 최악 평가

2.

프로 15년차에 첫 '규정타석+타격왕' 도전이라니…33세 베테랑 남은 14경기 풀로 뛰면 목표 달성 가능[민창기의 일본야구]

3.

'英 BBC 충격 분석' 손흥민 없어도 잘 나가네! 3년 만에 돌아온 UCL, 프랭크의 토트넘은 다르다...포스테코글루 못하는 '실리 축구'로 승리

4.

"백승호 옆자리? 2부 주전도 어려워" 손흥민 울겠다...참혹한 평가 받은 '前 SON 파트너' 한때 英 최고 재능

5.

역대급 희소식! 아스톤 빌라 '영입 핵심 이강인'→감독 오피셜까지 나왔다…챔스 앞두고 "확실히 출전 가능"

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격" 英 BBC '최저 평점' 폭탄, 손흥민 떠난 토트넘 새 에이스라더니…히샬리송, 선발 중 최악 평가

2.

프로 15년차에 첫 '규정타석+타격왕' 도전이라니…33세 베테랑 남은 14경기 풀로 뛰면 목표 달성 가능[민창기의 일본야구]

3.

'英 BBC 충격 분석' 손흥민 없어도 잘 나가네! 3년 만에 돌아온 UCL, 프랭크의 토트넘은 다르다...포스테코글루 못하는 '실리 축구'로 승리

4.

"백승호 옆자리? 2부 주전도 어려워" 손흥민 울겠다...참혹한 평가 받은 '前 SON 파트너' 한때 英 최고 재능

5.

역대급 희소식! 아스톤 빌라 '영입 핵심 이강인'→감독 오피셜까지 나왔다…챔스 앞두고 "확실히 출전 가능"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.