스포츠조선

'올 시즌 2전 전패' 전북 현대전 앞두고 충격 2연패…김천 상무 올 시즌 최대 위기 맞았다

최종수정 2025-09-17 14:28

'올 시즌 2전 전패' 전북 현대전 앞두고 충격 2연패…김천 상무 올 시…
사진제공=한국프로축구연맹

'올 시즌 2전 전패' 전북 현대전 앞두고 충격 2연패…김천 상무 올 시…
사진제공=한국프로축구연맹

'올 시즌 2전 전패' 전북 현대전 앞두고 충격 2연패…김천 상무 올 시…
사진제공=한국프로축구연맹

[스포츠조선 김가을 기자]순항하던 김천 상무가 위기에 빠졌다.

김천은 '하나은행 K리그1 2025' 29경기에서 13승7무9패(승점 46)를 기록했다. 2위에 랭크돼 있다. 예상을 깬 쾌거다. 김천은 개막 전만해도 하위권 후보로 분류됐다. 당연한 얘기다. 김천은 '군 팀' 특성상 입대와 제대가 반복된다. 1년 동안 몇 차례에 걸쳐 '과도기'를 겪는다. 조직력이 흐트러지면서 '휘청'이는 모습을 여러차례 보였다. 지난해 창단 최고 성적(3위)을 내고도 물음표를 떨쳐내지 못한 이유다. 실제로 김천은 올해도 무려 일곱 차례에 걸쳐 제대와 입대를 반복한다. 6~7월 세 차례에 걸쳐 선수들이 제대했다. 10월 28일에도 이동경 이동준 등이 팀을 떠난다. 반대로 김천은 4, 6월에 한 번씩 신병을 받았다. 11월에도 입대가 예정돼 있다. 다만, 이들은 육군훈련소 일정 때문에 올 시즌엔 함께하지 못한다.

김천은 '과도기' 상황에서도 비교적 안정적으로 시즌을 치렀다. 말년병장이 '자발적'으로 팀에 남아 솔선수범하는 모습을 보였다. 이들은 팀에 남아 기존 선수와 새 얼굴의 가교역할을 했다. 덕분에 정정용 감독 부임 뒤 구축한 김천의 축구 시스템이 흔들림 없이 이어졌다. 하지만 김천은 가장 중요한 시기, 위기에 빠졌다.

김천은 충격 2연패를 기록했다. 8월 31일 대전하나시티즌과의 원정 경기에서 1대2로 패했다. 김승섭의 선제골로 앞서가다 연달아 두 골을 내줬다. 특히 경기 종료 직전 결승골을 헌납하며 무릎을 꿇었다. 9월 A매치 휴식기 뒤 치른 대구FC와의 홈경기에서도 1대2로 졌다. 김천은 한때 0-2로 끌려갔다. 그나마 경기 막판 이동경의 만회골로 영패를 면했다. 김천은 최하위 대구에 일격을 허용했다.

올 시즌 김천이 2연패한 것은 처음이 아니다. 4월 12일 수원FC(2대3 패)-19일 대전(0대2 패), 5월 24일 울산 HD(2대3 패)-28일 FC서울(0대1 패) 등 앞서 두 차례 연패를 경험했다. 하지만 이번은 과거와 다르다. 시기가 좋지 않다. 파이널 라운드로 나뉘기 전까지 딱 4경기 남았다. 대진도 최악이다. 김천은 20일 전주월드컵경기장에서 전북 현대와 대결한다. 김천은 올 시즌 전북을 상대로 2패를 떠안았다. 27일에는 포항 스틸러스, 10월 5일엔 울산과 연전을 벌인다. 10월 A매치 전까지 껄끄러운 상대와 연달아 만난다. 정 감독은 대구전 패배 뒤 "팬들에게 죄송하다. 하려고 했던 전략, 전술이 있었다. 결과를 내지 못해 아쉽다. 이 구조로 새로운 선수로 잘 만들겠다. 전북전 잘 준비해서 결과까지 가져오도록 하겠다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, 벤처기업 CEO 됐다..으리으리한 2층 사무실 공개

2.

"진짜 그사세네" 장원영, 불가리 韓 대표와 생일파티..럭셔리 시계+편지까지 인증[SC이슈]

3.

이영애, 25년 만 손석희 만났다..MBC 레전드들의 빛나는 투샷

4.

'잘 생겨서 난리난' 윈터 경호원, 정체 밝혀졌다 "보디가드 아닌 모델"

5.

‘이혼 후에도 동거’ 윤민수, 80평 집→40억 건물 매각 “재산 분할 수순”

스포츠 많이본뉴스
1.

'英 BBC 충격 분석' 손흥민 없어도 잘 나가네! 3년 만에 돌아온 UCL, 프랭크의 토트넘은 다르다...포스테코글루 못하는 '실리 축구'로 승리

2.

"백승호 옆자리? 2부 주전도 어려워" 손흥민 울겠다...참혹한 평가 받은 '前 SON 파트너' 한때 英 최고 재능

3.

역대급 희소식! 아스톤 빌라 '영입 핵심 이강인'→감독 오피셜까지 나왔다…챔스 앞두고 "확실히 출전 가능"

4.

'구창모 먼저 출격한다!' 4타자 연속 홈런 충격, 상대 약점 노린 라인업 꺼냈다[창원 현장]

5.

'유영찬 설마 너마저' 5점차 리드서 S기회 날려. 1이닝 3안타 2볼넷 2실점. 막판 LG 우승 가도 최대 변수되나[수원 포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

'英 BBC 충격 분석' 손흥민 없어도 잘 나가네! 3년 만에 돌아온 UCL, 프랭크의 토트넘은 다르다...포스테코글루 못하는 '실리 축구'로 승리

2.

"백승호 옆자리? 2부 주전도 어려워" 손흥민 울겠다...참혹한 평가 받은 '前 SON 파트너' 한때 英 최고 재능

3.

역대급 희소식! 아스톤 빌라 '영입 핵심 이강인'→감독 오피셜까지 나왔다…챔스 앞두고 "확실히 출전 가능"

4.

'구창모 먼저 출격한다!' 4타자 연속 홈런 충격, 상대 약점 노린 라인업 꺼냈다[창원 현장]

5.

'유영찬 설마 너마저' 5점차 리드서 S기회 날려. 1이닝 3안타 2볼넷 2실점. 막판 LG 우승 가도 최대 변수되나[수원 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.