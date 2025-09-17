‘홍명보호 초비상’ 황희찬 역대급 진짜 위기...127년 만에 최악, 울…

|
[스포츠조선 김대식 기자]황희찬을 둘러싼 상황이 너무 좋지 않다.
울버햄튼 소속인 황희찬 입장에서는 웃을 수가 없는 위기다. 2023~2024시즌을 자신의 시간으로 만들었던 황희찬은 곧바로 울버햄튼과 재계약하면서 장기적인 미래를 그렸다.
그러나 황희찬은 지난 시즌 부정할 수 없는 심각한 부진을 겪었다. 마르세유 이적설이 나온 후, 새로운 역할에 전혀 적응하지 못하다가 주전 경쟁에서 밀려났다. 시즌 중반에 잠깐 부활하나 싶었지만 페레이라 감독에게 부족한 모습을 보여준 뒤 또 벤치로 내려갔다. 시즌 막판에는 사실상 전력에서 배제됐으며 울버햄튼 팬들도 황희찬에게 등을 돌릴 정도였다.
문제는 팀의 부진이다. 팀이 이렇게 무너지면 선수도 좋은 활약을 이어가기가 쉽지 않다. 결국 선수의 경기력에도 악영향이 갈 수밖에 없다. 월드컵을 앞두고 핵심인 김민재와 이강인도 소속팀에서 출전 시간 확보하지 못하고 있는 가운데, 또 다른 핵심 자원인 황희찬도 어려운 시간을 보내는 울버햄튼에서 부진 탈출에 실패하면 홍명보 감독의 걱정거리는 늘어만 갈 것이다.