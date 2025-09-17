중국 역대급 대참사, 치욕-참담-굴욕 3종세트...슈퍼리그 최강 3팀 A…

|
[스포츠조선 김대식 기자]중국 슈퍼리그 구단들은 더 이상 아시아 레벨에서 힘을 쓰지 못하는 것일까.
이번 시즌도 그런 추세가 이어질 것이라는 게 1라운드부터 제대로 증명됐다. ACLE에 진출한 중국 3팀이 전패를 당하는 수모를 겪게 된 것. 3팀 중 2팀이 K리그 구단에 쓰라린 패배를 당했다.
먼저 울산 HD는 17일 문수축구경기장에서 열린 서정원 감독이 이끄는 청두와의 2025~2026시즌 ACLE 리그 스테이지 1차전에서 2대1로 역전승했다. 울산은 오랜만에 승리를 거두면서 기분 좋게 ACLE을 출발했다.
강원은 역시 울산처럼 전반 막판에 실점했다. 강원도 후반에 승부를 뒤집었다. 후반 8분 베테랑 홍철의 공격가담이 적중하면서 동점골이 터졌다. 10분 뒤에는 구본철이 문전 앞에서 침착한 마무리로 역전골을 만들어냈다.
청두, 상하이 선화, 상하이 하이강은 이번 시즌 중국 리그 1위 경쟁인 구단들이다. 그런 팀들이 ACLE에 나와 1라운드부터 전패를 기록하자 중국에서는 기분이 좋을 수가 없다.
또 다른 중국 매체인 동추디 역시 '참담! 중국 3팀, ACLE 1라운드 전원 패배했다'며 '이번 ACLE 출전한 중국 세 팀은 현재 리그 1~3위에 올라 있으며, 중국 리그의 최고 수준을 대표하지만 ACLE 첫 경기에서의 성적은 만족스럽지 못했다'며 우울한 보도를 전했다.