"흥민이형 고마워" SON은 받지도 못한 '최고의 대우', 토트넘 종신 …

[스포츠조선 이현석 기자]토트넘에서 역대급 대우를 받은 선수는 더 이상 떠날 생각이 없다.
이어 "감독님도 좋고, 우리의 업무 방식과 훈련 방식도 마음에 든다. 항상 발전할 수 있지만, 모든 구성원이 발전하기 위해 올바른 방향으로 나아가고 있다고 생각한다. 나는 이곳에서 매우 행복하다"고 덧붙였다.
당초 로메로는 올여름 엔제 포스테코글루가 떠날 당시만 해도 팀을 떠나 이적할 것이라는 주장이 적지 않았다. 지난겨울 이적시장부터 꾸준히 이적설이 거론된 바 있다. 아틀레티코 마드리드 감독인 디에고 시메오네와도 통화를 진행하며, 이적을 강력하게 원한다고 알려졌었다. 레알 마드리드도 로메로 영입을 문의했다는 소식이 나온 바 있다. 하지만 로메로는 주장 완장을 받고, 재계약까지 체결하며 이적에 대해 완전히 일축하는 모습까지 보였다.
재계약 이후 로메로가 본격적인 토트넘 주장으로서의 행보를 보이고 있다. 그 시작에는 토트넘에 대한 애정과 잔류 의지가 있었다. 토트넘과 캡틴 로메로의 동행이 얼마나 더 이어질지도 귀추가 주목된다.
