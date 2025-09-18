스포츠조선

'포스테코글루 바보됐다' 한국 국가대표 때문에 대망신...0-2→3-2 기적의 역전승 주인공 '시즌 첫 AS'

기사입력 2025-09-18 07:45


사진=스완지

[스포츠조선 김대식 기자]엄지성이 엔제 포스테코글루 감독의 자존심에 제대로 상처를 입혔다.

엄지성이 활약하고 있는 스완지 시티는 18일(한국시각) 영국 스완지의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 노팅엄 포레스트와의 2025~2026시즌 카라바오컵 3라운드에서 3대2로 승리했다. 극적인 승리를 거둔 스완지는 4라운드 진출에 성공했다.

최근 노팅엄은 큰 변화가 있었다. 지난 시즌 돌풍을 이끈 누누 에스피리투 산투 감독이 경질됐다. 그 자리를 대신한 인물은 토트넘에서 손흥민과 함께 우승 트로피를 들어올린 포스테코글루 감독이었다. 포스테코글루 감독은 데뷔전이었던 아스널전에서 0대3 대패를 당하면서 출발이 좋지 못했다. 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 구단인 스완지를 상대로 첫 승을 정조준했다.

엄지성이 선발로 나온 가운데, 포스테코글루 감독과 노팅엄은 스완지를 가볍게 제압하는 것처럼 보였다. 노팅엄은 전반 15분 역습에서 이고르 제주스의 득점이 터지면서 앞서갔다. 선제골 주인공 제주스는 전반 종료 직전에 완벽한 공격 작업을 또 한번 마무리하면서 2대0을 만들었다.
이대로 노팅엄의 승리로 끝날 것 같았던 전반전이었지만 한국 국가대표 엄지성의 발끝에서 경기가 뒤집어지기 시작했다. 후반 23분 엄지성이 코너킥 키커로 나섰다. 엄지성의 날카로운 킥을 카메론 버지스가 마무리하면서 스완지가 따라가기 시작했다.

스완지는 포기하지 않았다. 실점 위기가 수차례 있었지만 잘 버텨낸 스완지는 추가시간에 기적을 만들었다. 후반 추가시간 2분 이번에도 시작은 엄지성이었다. 엄지성이 우측에서 리암 클렌에게 잘 빼줬다. 클렌이 중앙으로 연결한 공을 잔 비포트니크가 절묘하게 마무리하면서 경기가 원점이 됐다. 경기 종료 직전 스완지가 대역전승을 완성했다. 중거리 슈팅이 골대에 맞고 나온 공을 버지스가 다시 밀어 넣으면서 극적으로 경기가 뒤집혔다. 스완지시티 닷컴 스타디움은 말 그대로 난리가 났다.
엄지성한테도 반전의 계기를 만들 수 있는 활약이었다. 지난 시즌 광주FC에서 스완지로 이적한 엄지성은 출전 대비 공격 포인트가 아쉬웠다. 경기력은 나쁘지 않았지만 40경기에 나와 3골 3도움이 전부였다.

그 여파인지 이번 시즌 초반 엄지성은 주전 경쟁에서 약간 밀리는 흐름이었다. 지난 리그 2경기에서 모두 선발로 나서지 못하고 교체로만 경기를 소화했다. 이번 시즌에도 공격 포인트가 터지지 않고 있었다. 엄지성 스스로도 공격 포인트에 대한 부담감이 있었을텐데 프리미어리그(EPL) 구단인 노팅엄을 상대로 역전승에 크게 기여했다.

한편 포스테코글루 감독은 아스널전 대패에 이어 스완지전 극장패로 인해서 출발이 너무 좋지 않게 됐다. 우승하겠다는 의지를 노팅엄에서도 보여줬지만 난이도가 더 급상승했다.

