'英 BBC도 경악' 손흥민 없는 포스테코글루, 벌써 선수 탓까지..."희망적인 징조 사라졌어"→'포스트 SON' 엄지성 일격에 리그컵 탈락 수모

기사입력 2025-09-18 11:39


[스포츠조선 이현석 기자]엔제 포스테코글루 감독은 괜찮은걸까. 손흥민 없이는 아무것도 못하고 있는 모습이다.

포스테코글루 감독이 이끄는 노팅엄 포레스트는 18일(한국시각) 영국 스완지의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 스완지시티와의 2025~2026시즌 잉글랜드 카라바오컵(리그컵) 3라운드에서 2대3으로 패배하며 탈락했다.

충격적인 탈락이다. 노팅엄은 지난 시즌 리그 7위를 차지할 정도로 좋은 경기력을 보여준 팀이었으나, 챔피언십(2부리그) 소속인 스완지에 패하며 올 시즌 트로피 기회를 날리게 됐다.

경기력은 초반까지 나쁘지 않았다. 노팅엄은 이고르 제주스가 전반 15분과 전반 추가시간 1분에 득점을 터트려 전반을 2-0으로 리드한 채 마무리했다. 전반까지 노팅엄은 55대45의 점유율, 유효슈팅도 2대1로 앞섰다.


하지만 후반부터 흐름이 달라졌다. 시작은 엄지성의 발끝이었다. 후반 23분 엄지성의 코너킥을 카메론 버지스가 마무리하며 추격을 시작했다. 한 골의 격차가 좁혀지지 않고 돌입한 후반 추가시간 다시 엄지성이 나섰다. 후반 추가시간 3분 엄지성은 왼쪽 측면에서 리암 컬렌에게 공을 전개했고, 컬렌의 크로스를 잔 비포트파크가 돌려놓으며 경기 균형을 맞췄다.

추격은 끝이 아니었다. 경기를 뒤집었다. 후반 추가시간 7분 엄지성의 코너킥을 상대 수비가 걷어냈는데, 이를 에단 갈브라이스가 중거리 슛으로 마무리했고, 다시 튕겨나오자 버지스가 왼발 슈팅으로 밀어넣으며 극적인 역전에 성공했다. 포스테코글루 감독은 아무런 대처도 하지 못한 채 충격적인 패배를 받아들여야 했다.

이번 패배는 지난 리그에 이은 포스테코글루 부임 이후 2연패다. 당시 노팅엄은 13일 영국 런던의 에미레이츠 스타디움에서 열린 아스널과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드 경기에서 0대3으로 패했다. 기존 사령탑인 누누 에스피리투 산투를 대체하며 토트넘을 떠난지 3개월 만에 EPL 무대로 돌아온 포스테코글루는 두 경기 연속 패배를 기록하며 노팅엄 부임 후 첫 승을 또 미뤄야 했다.


포스테코글루는 지난 아스널전 패배 후 리그컵에서는 반등을 약속했다. 그는 "수요일 밤부터 우리는 원칙들이 자리 잡는 것을 보게 될 것이다. 오래 걸리지 않을 것이고, 나는 오래 걸리지 않도록 하겠다. 이번 시즌 우리에게는 놀라운 영향을 미칠 수 있는 기회가 있다. 반드시 역전시키겠다. 절대 놓치지 않을 것이다"라며 자신했다. 하지만 결과는 충격적인 역전패였다.


영국의 BBC는 이번 스완지전 패배 후 혹독한 평가를 내렸다. BBC는 '스완지전 충격적인 패배는 너무 안주했기 때문이다'라며 '포스테코글루는 선수들이 너무 편안하게 굴었다고 했다'고 전했다. 이어 '희망적인 징조가 사라졌다. 노팅엄은 지난 시즌 유럽파리그 우승을 이끌었음에도 경질된 포스테코글루의 축구 스타일을 그대로 보여주는 징후를 나타낸다'고 지적했다.

한편 포스테코글루 감독은 "우리는 그들을 끝장내야 했고, 그렇게 할 수 있는 기회는 많았지만, 몇몇 결정은 우리에게 유리하지 않았다"며 "선수들이 조금 편안해졌고, 경계 신호를 알아야 한다고 생각한다. 경기가 자연스럽게 그렇게 끝날 거라고 생각했고, 우리는 그로 인해 큰 대가를 치렀다. 우리는 개선해야 한다"라며 선수들에게 탓을 돌렸다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

