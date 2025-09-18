스포츠조선

'英 BBC 한탄' 손흥민 없으니 2부 팀에 역전패…포스테코글루 감독, 스완지 시티에 2-3 충격 역전패 "너무 안일했다"

[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC) 없다고 이렇게 무너지는 것일까. 엔제 포스테코글루 노팅엄 감독이 또 다시 패배를 떠안았다.

노팅엄은 18일(이하 한국시각) 영국 스완지의 스완지닷컴 스타디움 열린 챔피언십(2부) 스완지 시티와의 2024~2025시즌 잉글랜드 카라바오컵(리그컵) 3라운드에서 2대3으로 역전패했다. 노팅엄은 전반 15분, 전반 추가 시간 이고르 제주스의 연속 득점으로 2-0 리드를 잡았다. 하지만 후반 23분 카메론 버제스에게 추격골을 허용했고, 후반 추가 시간 연달아 실점하며 충격패했다. 최근 노팅엄의 지휘봉을 잡은 포스테코글루 감독은 자존심을 제대로 구겼다. 그는 노팅엄 사령탑 데뷔전이었던 아스널과의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 대결에서 0대3으로 졌다. 이번에는 2부 팀에도 고개를 숙였다.


영국 언론 BBC는 경기 뒤 '포스테코글루 감독은 첫 경기에서 아스널에 패한 뒤 변화를 줬다. 제주스가 골을 넣었을 때만 해도 괜찮은 것처럼 보였다'고 보도했다.

이 매체는 '엔젤볼은 분명하다. 포스테코글루 감독은 아스널에 패한 뒤 낭비할 시간이 없다고 말했다. 적어도 새 팀에 대해 파악할 시간도 있었다. 그의 축구는 템포를 갖고 앞쪽부터 강하게 압박했다. 노팅엄 선수가 여러 차례 기회를 놓친 것을 지적할 수 있다. 하지만 스완지가 승리하지 못할 것이라 말하기는 어렵다. 스완지는 깊은 인상을 보여줬다'고 덧붙였다.

한편, 포스테코글루 감독은 "선수들이 너무 안일했다. 우리가 카라바오컵에서 다음 라운드로 진출할 수 있는 좋은 기회였다. 그걸 놓친 것은 매우 실망스럽다. 하지만 아무것도 바뀌지 않는다. 개선해야 할 부분이 있다. 일부 긍정적인 면도 볼 수 있었다. 하지만 가장 중요한 것은 우리가 잘번해야 할 시기에 탈락했다는 것이다. 모든 게 사라져버린다"고 말했다.

노팅엄은 20일 영국 번리의 터프 무어에서 번리와 EPL 원정 경기를 치른다. 번리는 올 시즌 1승3패(승점 3)를 기록하며 20개 팀 중 17위에 머물러 있다. 포스테코글루 감독은 노팅엄 지휘봉을 잡고 첫 승리에 도전한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

