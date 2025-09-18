'파이널A 확정 정조준' 포항, 21일 제주전 홈경기로 순위 ‘레벨업’ …

스포츠조선

[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 제주를 제물로 2위 '레벨업'을 노린다.

포항스틸러스는 오는 21일 오후 7시 포항스틸야드에서 제주SK와 하나은행 K리그1 2025 30라운드 홈경기를 치른다. 포항스틸러스는 18일 AFC 챔피언스 리그(이하 ACL) Two 그룹스테이지 1차전 태국 빠툼 원정을 치르고 3일 만에 홈에서 제주를 만난다. 빠르게 파이널A 그룹 진입을 확정 짓고 다음 시즌 ACL Elite 진출권 확보를 위해 반드시 제주를 잡아야 할 포항이다.

스틸야드 장내외에서 다양한 이벤트가 펼쳐진다.

북문광장에선 포스코와 인기 웹툰 '나 혼자만 레벨업(이하 나혼렙)'이 협업한 포스콜렉션(POSCOellction) 전시가 팬들을 기다린다. 포스콜렉션에는 포스코의 제품과 기술을 통해 실물로 구현한 '나혼렙' 등장 아이템 3종이 전시된다. 아이템 제작에는 차세대 강판인 PosMAC Super와 GigaSteel, 탄소 대신 물을 배출하는 수소환원제철기술 HyREX가 활용됐다. 전시 포토존에서 SNS 이벤트에 참여하면 'POSCO x 나혼렙' 한정판 경품도 얻을 수 있다. 포스콜렉션은 스틸야드를 시작으로 서울 롯데월드타워(10.16-26), 포항 파크1538(10.29-11.4), 광양 파크1538(11.7-18)에서 순회 전시 예정이다.

포항스틸러스 일반 멤버십 회원을 위한 올 시즌 첫 번째 멤버십 데이를 운영한다. 경품과 체험 행사 등 풍성한 혜택이 주어진다. 스틸 스토어 N에서는 ACL Two 2025/26 1st, 2nd 킷을 판매한다. 현재 온라인에서 매진된 ACL Two 유니폼을 구할 기회다.

경기 시작 전, 지난 6월 전역 후 복귀해 든든한 수비를 보여주고 있는 박승욱이 '에스포항병원 8월 이달의 선수'상을 받는다. 또한 2025 K리그 플레이원컵 포항 대표팀의 출정식을 진행한다. K리그 플레이원컵은 발달 장애인과 비장애인 아마추어 선수가 한 팀으로 경기에 출전하는 통합축구 대회다. 올해 대회는 오는 26일부터 3일간 충북 제천에서 열린다.

하프타임에는 '포스코 포항제철소 파트너사협회'에서 제공하는 특별한 경품 추첨을 진행한다. 최신형 스마트폰(5대)과 무선 이어폰(10대)이 주인을 기다린다.

이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있다. 포항스틸러스 홈경기 티켓 예매는 구단 공식 홈페이지와 티켓링크를 통해 가능하다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

