"손흥민, 5경기 만에 '3년 차' 메시와 어깨 나란히"→"韓 레전드" …

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 미국 진출 이후 첫 해트트릭으로 다시 한번 실력을 과시했다. 미국 메이저리그사커(MLS)까지 이를 주목했다.
마지막 세 번째 득점은 팀을 위기에서 구했다. LA FC는 후반 중반 자비어 고조에게 실점하며 추격을 허용했다. 한 골 차의 팽팽한 승부가 이어지던 순산 손흥민이 나섰다. 후반 37분 역습 상황에서 부앙가가 손흥민에게 박스 안에서 완벽한 패스를 내줬고, 손흥민이 이를 마무리하며 그대로 골망을 흔들며 해트트릭을 완성했다.
글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 '손흥민은 MLS 이적 후 계속해서 좋은 폼을 유지하고 있다. 솔트레이크 원정에서는 인상적인 해트트릭을 기록했다. 그는 MLS 합류 후 6경기에서 5골을 넣었다'고 설명했다.
한편 손흥민은 이번 활약으로 MLS 특급 스타로서의 인기도 더욱 높아지게 됐다. 앞서 새너제이 어스퀘이크와의 경기에서는 손흥민의 인기를 의식한 새너제이가 기존 페이팔 스타디움 대신 더 많은 인원인 6만 8천여명을 수용하는 리바이스 스타디움으로 경기장을 바꿔서 개최하기도 했다. 메시에 버금가는 손흥민 효과다.
