투지로 일궈낸 3연승...험난한 일정 뚫어내는 안양의 저력, 어느 팀에게…

[스포츠조선 이현석 기자]봄을 놀라게 했던 안양의 보랏빛 전사들이 가을의 초입에서 다시 힘을 내고 있다. '승격팀'이라는 간판은 뒤로 치운 채, 당당히 K리그1의 일원으로 3로빈(팀당 11경기)에서 저력을 발휘했다. 안양이라는 변수 앞에 다른 팀들의 생각도 더 복잡해지고 있다.
이미 전력과 전술은 충분히 위협적이다. 겨울과 여름 이적시장을 통해 치밀하게 이적시장에 임한 안양은 모따, 토마스, 권경원을 품으며 확실한 전력 보강에 성공했다. 여름 이적시장 막판 합류한 유키치 또한 안양의 새로운 '키맨'으로서의 가능성을 보였다. 베테랑과 젊은 자원이 융화된 선수단 구성도 탄탄하다. 유 감독의 전술 역량도 큰 힘을 발휘하고 있다. 올 시즌 내내 안양의 전술을 수정하는 과정에 거침이 없었다. 선수 기용과 변수 대처 능력도 준수했다. 꾸준한 준비 끝에 안양의 전술을 상위권 팀들을 위협할 정도로 예리하게 만들었다.
더 높은 곳까지 향할 의지를 갖춘 안양의 다음 상대는 울산이다. 21일 문수축구경기장으로 원정을 떠난다. 유 감독은 "우리도 울산을 잡으면 더 좋은 기회가 열리는 만큼 물러서지 않고 좋은 경기를 하도록 준비하겠다"고 했다. 최근 부진했던 울산은 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 청두 룽청전 승리로 분위기를 반전했다. 물러설 수 없는 접전이 예상된다. 울산에 이어 상대할 광주, 강원, 김천도 안양의 상승세를 주목할 수밖에 없다.
