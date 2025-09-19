설마 너도 손흥민 넘어서는 최고 대우? 'SON 인종차별' 토트넘 핵심,…

|
[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 로드리고 벤탄쿠르와 새로운 재계약을 체결할 계획이다.
토트넘 합류 후 벤탄쿠르는 꾸준히 기회를 받으며 주축 선수로 활약했다. 2022~2023시즌에는 전방십자인대 파열로 시즌 아웃 부상을 당하는 어려움도 있었으나, 벤탄쿠르는 부상에서 다시 돌아와서도 기량을 선보이며 자리를 지켰다. 직전 2024~2025시즌도 벤탄쿠르는 44경기에 나서며 많은 출전 시간을 소화했다. 다만 지난 시즌을 앞두고는 절친한 동료인 손흥민에 대해 인종차별적 발언을 하며 물의를 일으키기도 했다.
토트넘은 지난 8월 구단 공식 홈페이지를 통해 새로운 주장 로메로와의 재계약 체결 소식을 전했다. 기량, 리더십 모두 인정받으며 프랭크 감독 체제에서 토트넘을 이끌 리더로 낙점된 로메로는 대형 재계약과 함께 토트넘에 더 오랜 기간 남게 됐다. 대우도 파격적이다. 손흥민조차 받지 못한 조건이었다. 영국의 스퍼스웹은 '소식에 따르면 로메로의 새로운 주급은 20만 파운드다. 로메로는 토트넘 선수단에서 가장 높은 급여를 받는 선수가 됐다'고 밝혔다. 기존 16만파운드에서 20%가량 상승했다. 벤탄쿠르도 비슷한 인상 폭을 기록한다면 12만 파운드 수준을 받을 것으로 보인다.
손흥민이 떠나고 토마스 프랭크 감독 체제에 돌입하며 새 시대를 맞이한 토트넘이 새 선수 영입과 기존 핵심 붙잡기에 몰두하고 있다. 벤탄쿠르가 로메로에 이은 토트넘의 두 번째 핵심 베테랑이 될지도 귀추가 주목된다.
