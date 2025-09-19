스포츠조선

홍명보호, '한글 이름 마킹' 유니폼 입고 브라질전 치른다

기사입력 2025-09-19 15:01


◇사진제공=대한축구협회

[스포츠조선 박상경 기자] 홍명보 감독이 이끄는 축구 국가대표팀이 '한글 이름 유니폼'을 선보인다.

대한축구협회는 10일 서울월드컵경기장에서 갖는 브라질과의 친선경기에 한글날을 기념해 선수 이름을 한글로 마킹한 유니폼을 선보인다고 발표했다.

국제축구연맹(FIFA) 장비 규정상 유니폼 이름은 알파벳 표기만 가능하다. 협회는 'FIFA의 특별 승인을 받아 한글 마킹이 가능하도록 자체 한글 전용 폰트를 개발했다'며 'A매치 유니폼에 자국 언어로 이름을 마킹하는 것은 전 세계적으로도 유례를 찾기 힘든 사례로, 한국 고유의 문자문화 유산인 한글의 가치를 알리는 계기가 될 것으로 기대된다'고 의미를 설명했다. 협회는 대표팀 뿐만 아니라 브라질 선수단 역시 한글 마킹 유니폼을 착용할 수 있도록 브라질축구협회와 협의 중이라고 밝혔다.

이밖에 협회는 '국립중앙박물관 키보드'로 알려진 단청 키보드 제작업체와 협업하여 '한글×축구'를 주제로 한정판 기념 키보드를 선보일 예정이다. 해당 제품은 추후 플레이KFA닷컴 및 협회 공식 인스타그램 채널을 통해 상세 정보가 공개된다. 기존 모바일 티켓으로 운영되던 브라질전 운영, 입장 역시 한글날 기념 지류 티켓으로 교환할 수 있는 서비스도 펼친다.

협회 공식 파트너사인 나이키는 협회가 개발한 한글 전용 폰트를 활용한 무료 마킹 서비스를 오는 20일부터 나이키 강남점을 비롯해 카포풋볼스토어, 싸카 매장에서 국가대표팀 유니폼 구매 고객을 대상으로 제공한다. 이번 한정판 유니폼은 총 1000장 한정 수량으로 준비되며, 손흥민, 이강인 등 선수 5인의 마킹 서비스가 제공될 예정이다. 또한 10월 10일 경기 당일에는 서울월드컵경기장 북측 광장에 위치한 KFA플레이그라운드에서 현장 판매도 진행된다.

협회 관계자는 "한글날을 맞아 세계적으로 인정받는 우리 문자, 한글의 아름다움과 가치를 축구를 통해 널리 알릴 수 있게 돼 기쁘다"며 "팬 여러분들께도 특별한 경험이 될 수 있도록 다양한 프로그램을 준비하겠다"고 전했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

