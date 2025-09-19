홍명보호, '한글 이름 마킹' 유니폼 입고 브라질전 치른다

|
[스포츠조선 박상경 기자] 홍명보 감독이 이끄는 축구 국가대표팀이 '한글 이름 유니폼'을 선보인다.
이밖에 협회는 '국립중앙박물관 키보드'로 알려진 단청 키보드 제작업체와 협업하여 '한글×축구'를 주제로 한정판 기념 키보드를 선보일 예정이다. 해당 제품은 추후 플레이KFA닷컴 및 협회 공식 인스타그램 채널을 통해 상세 정보가 공개된다. 기존 모바일 티켓으로 운영되던 브라질전 운영, 입장 역시 한글날 기념 지류 티켓으로 교환할 수 있는 서비스도 펼친다.
협회 공식 파트너사인 나이키는 협회가 개발한 한글 전용 폰트를 활용한 무료 마킹 서비스를 오는 20일부터 나이키 강남점을 비롯해 카포풋볼스토어, 싸카 매장에서 국가대표팀 유니폼 구매 고객을 대상으로 제공한다. 이번 한정판 유니폼은 총 1000장 한정 수량으로 준비되며, 손흥민, 이강인 등 선수 5인의 마킹 서비스가 제공될 예정이다. 또한 10월 10일 경기 당일에는 서울월드컵경기장 북측 광장에 위치한 KFA플레이그라운드에서 현장 판매도 진행된다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com