'쇼킹!' 도핑 양성 무드리크, 축구화 벗고 단거리 육상으로 LA올림픽 …

[스포츠조선 윤진만 기자]첼시 윙어 미하일로 무드리크가 24세 나이로 축구화를 벗을 가능성이 제기됐다.
영국축구협회(FA)는 무드리크의 도핑 양성 반응과 관련해 조사를 진행 중으로, 어떤 처벌을 내릴지는 불분명하다. 폴 포그바(AS 모나코)의 사례를 비춰볼 때, 상당 기간의 시간이 소요될 것으로 예상된다. 무드리크는 포그바의 사건을 담당한 로펌을 선임한 것으로 알려졌다.
다른 보도로는 현재 우크라이나 출신 전 올림픽 선수들의 지도 아래 단거리 육상 훈련에 열중하고 있다.
축구선수로는 드물게 폭발력을 지녀 육상계에서도 탐을 낼 만한 자원으로 꼽힌다.
하지만 무드리크가 LA올림픽 본선 무대에 오르긴 쉽지 않을 전망이다. 육상 선수로 변신하기 위해선 축구화를 벗어야 한다. 또한, 세계육상연맹(WAF)의 엄격한 기준을 충족하고, 2027년에 열리는 자국 예선을 통과해야 한다.
첼시 유니폼을 입고 73경기에 출전해 10골 11도움을 기록 중인 무드리크는 새 시즌 EPL 스쿼드에 이름을 올렸다. 다만 기존 등번호인 10번은 콜 팔머에게 뺏기고 새로운 번호를 받지 못했다.
