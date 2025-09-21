스포츠조선

손흥민 뒤이을 '韓 최고 유망주' 벌써 대형 위기..."양민혁 기회 얻을 것" 거짓말이었나? 5경기 연속 출전 불발...명단 제외까지

기사입력 2025-09-21 07:29


손흥민 뒤이을 '韓 최고 유망주' 벌써 대형 위기..."양민혁 기회 얻을…
로이터연합뉴스

손흥민 뒤이을 '韓 최고 유망주' 벌써 대형 위기..."양민혁 기회 얻을…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]한국의 유망주 양민혁이 위기다. 벌써 5경기 연속 뛰지 못하고 있다.

양민혁 소속팀 포츠머스는 21일(한국시각) 영국 포츠머스의 프래튼 파크에서 열린 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십 6라운드 경기에서 0대2로 패배했다. 포츠머스는 이날 패배로 리그 12위에 머물렀다.

경기를 앞두고 발표된 선발 명단. 양민혁의 이름은 없었다. 최근 4경기 연속 출전하지 못했던 양민혁은 이번 경기에서는 아예 명단 제외되며 5경기 연속 출전 불발이 이어졌다.


손흥민 뒤이을 '韓 최고 유망주' 벌써 대형 위기..."양민혁 기회 얻을…
로이터연합뉴스
토트넘에서 프리시즌을 보낸 양민혁은 올여름 출전 시간을 확보하기 위해 챔피언십(2부리그) 소속인 포츠머스 임대를 결정했고, 구단 역사상 첫 한국 선수로 합류하게 됐다. 존 무시뉴 포츠머스 감독의 기대가 컸다. 양민혁에 대해 "왼쪽에서 보여준 날카로움은 인상적이었다. 토트넘에서부터 큰 기대를 하고 있다"고 밝히기도 했다.

하지만 양민혁의 활약은 아쉬웠다. 리그컵 레딩전에서 첫 선발 출전에도 제대로 기량을 선보이지 못했고, 상대의 빡빡한 수비에 고전하며 위협적인 장면도 만들지 못했다. 양민혁을 향한 포츠머스 팬들의 반응도 차가웠다. 일부 팬들은 SNS를 통해 "형편없었다", "토트넘으로 돌려보내야 한다", "양민혁은 안타깝게도 경기에 출전하게 된 어린 아이 같았다"고 평가했다.


손흥민 뒤이을 '韓 최고 유망주' 벌써 대형 위기..."양민혁 기회 얻을…
사진=폼페이뉴스 캡처
이후 양민혁은 계속해서 포츠머스 경기에서 모습을 찾아볼 수 없었다. 레딩전 이후 4경기 연속 벤치에만 앉았고 출전은 성사되지 않았다. 다만 기대를 품게 한 발언이 나왔다. 리치 휴즈 디렉터가 양민혁이 기회를 얻을 것이라고 강조했다. 휴즈는 "양민혁은 정말 잘해왔다. 프리시즌 동안 토트넘 1군에서 출전 시간이 많지 않아서 힘들었던 것 같다. 조금 뒤로 밀려났다. 양민혁은 한 번도 빠진 적이 없고 이번에 처음으로 제대로 된 통합 훈련 기간을 가졌다. 모두에게 자신이 얼마나 좋은 선수인지 보여줬다. 그에게 정말 만족하고 있다. 기회를 얻을 것이고 얼마나 재능 있는 선수인지 모두에게 보여줄 것이라 확신한다"고 했다.

하지만 단장의 발언과 달리 양민혁은 당장 기회를 받지 못하게 됐다. 이번 경기에서는 앞선 4경기와 달리 교체 명단에도 포함되지 않으며, 양민혁의 상황은 더욱 안갯속에 빠지게 됐다.

손흥민의 빈자리를 채울 기대주 중 한 명으로 여겨졌던 양민혁이 포츠머스 임대에서 고전하고 있다. 한국 최고 유망주 중 한 명이었던 양민혁이 남은 시즌 무사히 포츠머스에서 출전 기회를 받을 만큼 활약할 수 있을지도 귀추가 주목된다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심현섭♥정영림, 결혼 5개월만 기쁜 소식.."쌍둥이는 혜택이 두 배"

2.

여진구, 109kg 강호동보다 커진 이유 밝혔다 "3시간씩 헬스, 근육 잘 붙는 편"

3.

고현정, 남다른 아이 사랑…부산行 기차서 '꿀미소 폭발'

4.

제이쓴, 홍현희♥ 무시한 안정환에 정색 "우리 현희한테 왜 그래요" ('가보자고')

5.

아빠 된 곽튜브, ♥공무원과 결혼 앞두고 12kg 감량..철저한 식단 관리

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 레전드' 손흥민, 이미 이런 미래 예견했나...'홍명보호도 예외 아니다' 월드컵 최대 변수 등장 "최악의 조건, 미리 적응해야"

2.

'역대 최다 관중 자축쇼' 화이트 10승 → 이율예 스리런 SSG, 3위는 못내준다[인천 리뷰]

3.

[공식발표] 홍명보호 웃을 수도 없는, 울 수도 없는 이상한 소식...네이마르 또또또 부상, 10월 방한 불발

4.

'쇼킹!' 도핑 양성 무드리크, 축구화 벗고 단거리 육상으로 LA올림픽 도전…최고속력 36.6km

5.

MVP 후보를 흔들었다…'신인왕' 자격 충분하다 '21호포 폭발'

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 레전드' 손흥민, 이미 이런 미래 예견했나...'홍명보호도 예외 아니다' 월드컵 최대 변수 등장 "최악의 조건, 미리 적응해야"

2.

'역대 최다 관중 자축쇼' 화이트 10승 → 이율예 스리런 SSG, 3위는 못내준다[인천 리뷰]

3.

[공식발표] 홍명보호 웃을 수도 없는, 울 수도 없는 이상한 소식...네이마르 또또또 부상, 10월 방한 불발

4.

'쇼킹!' 도핑 양성 무드리크, 축구화 벗고 단거리 육상으로 LA올림픽 도전…최고속력 36.6km

5.

MVP 후보를 흔들었다…'신인왕' 자격 충분하다 '21호포 폭발'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.