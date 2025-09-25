중국 있는 월드컵 싫다 "대회 질 떨어져" 맹비판...中 월드컵 희망 와…

|
[스포츠조선 김대식 기자]국제축구연맹(FIFA)은 월드컵 규모를 더 확대하자는 남미축구연맹의 제안을 받아들이지 않을 생각이다.
만약 64개국으로 확대된다면 단연 최대 수혜국은 중국이다. 2002년 한일 월드컵 이후로 중국은 단 1차례도 월드컵에 참여하지 못했다. 이번 월드컵에서 48개국으로 규모가 확대되며 아시아 국가들의 월드컵 진출이 수월해졌지만 중국은 그 기회마저도 살리지 못했다. 하지만 48개국에서 64개국으로 더욱 규모가 확대된다면 아시아 쿼터가 늘어나면서 중국이 참가할 수 있는 가능성이 대폭 상승한다.
중국이 월드컵에 참가하게 될 경우, 월드컵에 중국이 없을 때부터 많은 돈을 투자하던 중국 기업들이 더욱 적극적으로 나서게 될 것이기 때문에 개최국이나 FIFA 입장에서는 당연히 재정적인 이득이 커질 것이다.
월드컵 64개국 규모 확대는 내부에서도 격한 반발이 나오고 있는 주제다. 남미축구연맹의 욕심에서 시작된 중국의 월드컵 진출 희망은 사라질 가능성이 매우 높다.
