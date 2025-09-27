김민재는 없었다! B 뮌헨, 브레멘 4대0 완파. 5전 전승. KIM은 끝내 나오지 못했다

[스포츠조선 류동혁 기자] 국가대표 수비수 김민재는 경기에 나서지 못했다. 바이에른 뮌헨은 무서운 기세로 5연승을 달렸다.

바이에른 뮌헨은 27일(한국시각) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 2025~2026시즌 분데스리가 5라운드에서 베르더 브레멘을 4대0으로 완파했다.

5연승을 달린 바이에른 뮌헨은 승점 15로 선두를 질주했다.

무서운 경기력이다. 정규시즌 5경기에서 22골, 3실점에 불과하다.

바이에른 뮌헨은 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 최전방 해리 케인, 2선의 디아즈, 나브리, 올리세가 출전했고, 고레츠카가 3선을 지켰다. 센터백 듀오는 타, 우파메카노가 선발로 나섰다.

전반 22분 조나단 타의 선제골을 시작으로 케인이 멀티 득점을 몰아쳤다. 후반 42분 라머까지 골을 터뜨리면서 바이에른 뮌헨은 완승을 거뒀다.

이날 바이에른 뮌헨은 4명의 선수를 교체했다. 하지만, 김민재는 끝내 그라운드에 나서지 못했다. 김민재의 경쟁상대인 타는 선제골과 더불어 후스코어닷컴에서 8.7점의 평점을 받았다. 멀티 득점을 한 케인(8.9점)에 이어 팀내 두번째로 높은 평점이다. 우파메카노 역시 7.2점의 평점을 받았다.

바이에른 뮌헨은 올 시즌 시즌 5연승을 포함해 독일 슈퍼컵, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그, 독일축구협회 컵대회(DFB 포칼)에서도 모두 승리를 거뒀다. 공식전 8전 전승이다.

이날 김민재는 교체 명단에 이름을 올렸지만, 끝내 출전하지 못했다. 김민재는 올 시즌 분데스리가는 2경기를 소화했고, UCL과 DFB 포칼컵에 모두 출전했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

