김민재는 없었다! B 뮌헨, 브레멘 4대0 완파. 5전 전승. KIM은 …

|
[스포츠조선 류동혁 기자] 국가대표 수비수 김민재는 경기에 나서지 못했다. 바이에른 뮌헨은 무서운 기세로 5연승을 달렸다.
무서운 경기력이다. 정규시즌 5경기에서 22골, 3실점에 불과하다.
바이에른 뮌헨은 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 최전방 해리 케인, 2선의 디아즈, 나브리, 올리세가 출전했고, 고레츠카가 3선을 지켰다. 센터백 듀오는 타, 우파메카노가 선발로 나섰다.
이날 바이에른 뮌헨은 4명의 선수를 교체했다. 하지만, 김민재는 끝내 그라운드에 나서지 못했다. 김민재의 경쟁상대인 타는 선제골과 더불어 후스코어닷컴에서 8.7점의 평점을 받았다. 멀티 득점을 한 케인(8.9점)에 이어 팀내 두번째로 높은 평점이다. 우파메카노 역시 7.2점의 평점을 받았다.
바이에른 뮌헨은 올 시즌 시즌 5연승을 포함해 독일 슈퍼컵, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그, 독일축구협회 컵대회(DFB 포칼)에서도 모두 승리를 거뒀다. 공식전 8전 전승이다.
이날 김민재는 교체 명단에 이름을 올렸지만, 끝내 출전하지 못했다. 김민재는 올 시즌 분데스리가는 2경기를 소화했고, UCL과 DFB 포칼컵에 모두 출전했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com