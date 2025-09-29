"아모림 보고 있나" 도대체 왜 싸운거야→'탈맨유' 래시포드, 5G 연속 공격포인트…2골 4도움, 바르셀로나 '땡큐, 땡큐'

기사입력 2025-09-29 13:27


"아모림 보고 있나" 도대체 왜 싸운거야→'탈맨유' 래시포드, 5G 연속…
AP 연합뉴스

"아모림 보고 있나" 도대체 왜 싸운거야→'탈맨유' 래시포드, 5G 연속…
EPA 연합뉴스

"아모림 보고 있나" 도대체 왜 싸운거야→'탈맨유' 래시포드, 5G 연속…
AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]루벤 아모림 맨유 감독이 버린 마커스 래시포드(28·바르셀로나)가 절정의 흐름이다.

바르셀로나는 29일(이하 한국시각) 스페인 바르셀로나의 류이스 콤파니스 올림픽 스타디움에서 열린 2025~2026시즌 라리가 7라운드에서 레알 소시에다드에 2대1로 역전승했다. 출발은 불안했다.

레알 소시에다드는 전반 31분 알바로 오드리오솔라의 선제골로 리드를 잡았다. 래시포드가 승부를 원점으로 돌리는 도움으로 경기 양상을 바꿔놓았다. 그는 전반 43분 쥘 쿤데의 헤더골을 어시스트했다.

후반에는 라민 야말이 돌아왔다. 야말은 사타구니 부상으로 공식전 4경기에서 결장했다. 후반 13분 투입된 그는 1분 만에 로베르트 레반도프스키의 역전골을 어시스트했다.

라리가에서 4연승을 질주한 바르셀로나는 승점 19점(6승1무)으로 선두로 올라섰다. 레알 마드리드는 이번 라운드에서 아틀레티코 마드리드에 2대5로 완패하며 2위(승점 18·6승1패)로 내려앉았다.


"아모림 보고 있나" 도대체 왜 싸운거야→'탈맨유' 래시포드, 5G 연속…
EPA 연합뉴스

"아모림 보고 있나" 도대체 왜 싸운거야→'탈맨유' 래시포드, 5G 연속…
로이터 연합뉴스
래시포드의 공헌도도 화제다. 이날 1개의 어시스트를 추가한 그는 최근 5경기 연속 공격포인트(2골 4도움)을 기록 중이다. 래시포드는 22일 헤타페전에선 '지각'으로 선발에서 제외되긴 했지만 공격포인트는 쉼표가 없다.

반면 친정팀인 맨유는 이번 시즌도 추락의 연속이다. 27일에는 브렌트포드에 1대3으로 완패했다. 맨유는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 2승1무3패(승점 7)를 기록, 14위에 추락했다.

래시포드는 맨유의 간판이었다. 7세 때 맨유와 인연을 맺었고, 18세 때인 2016년 2월 1군 데뷔전을 치렀다. 그는 에릭 텐 하흐 전 감독의 첫 시즌인 2022~2023시즌 EPL 35경기에서 17골 5도움을 기록하며 맨유의 구세주로 자리매김했다.


하지만 2023~2024시즌 폼이 떨어졌다. EPL 33경기에서 7골 2도움에 그쳤다. 지난 시즌에는 맨유 유니폼을 입고 EPL 15경기에서 4골 1도움을 기록했다. 그러나 축구에 집중하지 못하는 사생활로 계속해서 우려가 제기됐다.


"아모림 보고 있나" 도대체 왜 싸운거야→'탈맨유' 래시포드, 5G 연속…
로이터 연합뉴스
아모림 감독이 지난해 11월 지휘봉을 잡은 후에는 갈등 끝에 돌아올 수 없는 다리를 건넜다. 래시포드는 2028년 6월까지 맨유와 계약돼 있다. 그러나 아모림 감독이 지휘봉을 잡고 있는 한 복귀는 없다.

래시포드는 여름이적시장에서 바르셀로나행만을 고집했다. '윙어' 보강을 노린 바르셀로나가 화답했다. 그는 임대로 바르셀로나에 둥지를 틀었다. 임대 기간은 한 시즌이다.

임대에는 완전 이적 옵션도 포함됐다. 래시포드가 바르셀로나에서 새로운 전환점을 맞았다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

父 담뱃불에 가스폭발..얼굴에 화상 입은 모델, 인플루언서로 인생역전

2.

신지, 사생활 논란 ♥문원과 '내년 결혼 강행' 이유 있었다..."벌써 처가에 잘해"

3.

'인도 金수저' 럭키, 승무원 출신 韓신부와 결혼…'비정상회담' 멤버들 총출동했다(조선의 사랑꾼)

4.

박수홍 "♥김다예 주사 190개 이상 맞아"..시험관 5번 '고위험 산모'에 공감 ('우아기')

5.

황석정, 10kg 감량 후 피트니스 대회 출전.."50대에 극한의 다이어트" ('같이삽시다')

스포츠 많이본뉴스
1.

'미친 활약' 손흥민 초대박! 시즌 끝내고 토트넘 홈 복귀→"MLS 무너뜨린 압도적 기량"…'쏘니의 7번' 대체자 결국 못 찾아

2.

대구에서만 31홈런, 고척돔은 0개...디아즈 "야구장 문제 아닙니다. 어느 구장이든 넘길 수 있어요"

3.

'최종전 3안타' 이정후, 웃지 못한채 시즌 끝났다…팀은 4년 연속 탈락

4.

6번 중 3번이 한화다! 이러니 열광할 수 밖에…이번에는 '담장 상단 타구 점프 캐치'

5.

오욕→영광 가득 담긴 21년 커리어에 작별 고했다…'842경기+통산 홀드 4위' 진해수 은퇴 "고향팬들께 죄송한 마음" [SC피플]

스포츠 많이본뉴스
1.

'미친 활약' 손흥민 초대박! 시즌 끝내고 토트넘 홈 복귀→"MLS 무너뜨린 압도적 기량"…'쏘니의 7번' 대체자 결국 못 찾아

2.

대구에서만 31홈런, 고척돔은 0개...디아즈 "야구장 문제 아닙니다. 어느 구장이든 넘길 수 있어요"

3.

'최종전 3안타' 이정후, 웃지 못한채 시즌 끝났다…팀은 4년 연속 탈락

4.

6번 중 3번이 한화다! 이러니 열광할 수 밖에…이번에는 '담장 상단 타구 점프 캐치'

5.

오욕→영광 가득 담긴 21년 커리어에 작별 고했다…'842경기+통산 홀드 4위' 진해수 은퇴 "고향팬들께 죄송한 마음" [SC피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.