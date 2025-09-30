[공식발표]"나이 안 따진다" 이민성 감독, 06년생 초신성 김민수 전격…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]양민혁(포츠머스) 배준호(스토크시티) 등 국내 22세이하 선수 중 최정예로 구성된 축구 대표팀이 10월 A매치 데이를 기해 2025년 1월 사우디아라비아에서 열리는 2025년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에 대비한 해외 전지훈련을 실시한다.
U-22 대표팀은 이번 해외 전지훈련 기간동안 홈팀 사우디와 두 차례 연습경기를 진행한다. 10일 사우디아라비아 코바르의 프린스사우드빈잘라위스포츠경기장에서 1차전, 14일 알파테흐클럽경기장에서 2차전을 갖는다. 두 경기 모두 한국 시각 오후 11시30분에 열린다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
◇대한민국 U-22 대표팀 사우디 원정 소집명단(26명)
GK=김준홍(DC 유나이티드) 김동화(광주) 문현호(김천)
DF=강민우(헹크) 강민준(포항) 김도현(강원) 박성훈(서울) 이찬욱 최예훈(이상 김천) 이현용(수원FC) 최석현(울산) 최우진(전북)
MF=김민수(안도라) 배준호(스토크시티) 양민혁(포츠머스)이현주(아로카) 강상윤(전북) 김동진(포항) 김주찬 이승원(이상 김천) 김한서(대전) 정지훈(광주) 황도윤(서울)
FW=김용학(포르티모넨세) 정재상(대구) 조상혁(포항)