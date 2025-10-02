[K리그1 프리뷰]전북·포항·서울 "여기서 끝낸다" 광주·강원 "놓칠 수 없다" 안양·수원FC·울산 "포기는 일러"…우승-상스 갈림길에서 승리를 외치다

기사입력 2025-10-02 20:40


거스 포옛 전북 감독. 사진제공=한국프로축구연맹

박태하 포항 감독. 사진제공=한국프로축구연맹

신태용 울산 감독. 사진제공=한국프로축구연맹

[스포츠조선 윤진만 기자]한가위를 앞둔 이번 주말(3~5일)에 펼쳐지는 '하나은행 K리그1 2025' 32라운드에서도 스플릿 운명이 속속 가려질 전망이다. 31라운드를 통해 2위 김천 상무(승점 52)와 3위 대전하나(승점 49)가 파이널 A그룹 진출을 확정지은 가운데, 이번 라운드에서도 최대 2팀이 '상스'(상위스플릿)행을 확정지을 수 있다. 4위 포항 스틸러스(승점 48)는 5일 오후 2시 포항스틸야드에서 열리는 대전과의 홈경기에서 비기기만해도 정규리그 최종전 결과와 상관없이 4년 연속 상스행을 확정한다. 2경기를 남겨두고 7위 강원FC(승점 42)와의 승점차가 이미 6점으로 벌어진데다 다득점에서도 8골로 앞섰다. 승리시 승점 1점차인 대전과 순위가 뒤바뀐다. 나란히 13골을 기록 중인 포항 이호재와 대전 주민규의 신구 골잡이 맞대결이 승부를 가를 키워드로 꼽힌다.

5위 FC서울(승점 44)은 두 시즌 연속 상스 진출에 유리한 고지를 점했다. 6위 광주FC(승점 42), 7위 강원과 승점 2점차로, 다득점에서도 각각 9골과 13골 우위를 점했다. 5일 오후 4시30분 수원종합운동장에서 열리는 9위 수원FC(승점 37)와의 원정경기에서 승리하고 강원이 승리를 거두지 못하면 이번 주말 그룹A행을 결정지을 수 있다. 서울은 9월 30일 부리람 유나이티드(태국)와 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 경기(3대0 승)를 치러 체력 손실을 입은데다 15골 득점 선두 싸박을 앞세운 수원FC가 2연승으로 상승세를 타고 있어 만만치 않은 대결이 예상된다. 올 시즌 양팀은 두 경기에서 모두 비겼다.

광주와 강원도 막판 스퍼트에 나선다. 이정효 감독이 이끄는 광주는 4일 오후 2시 광주월드컵경기장에서 12위 대구FC(승점 23)를 꺾으면 최대 5위까지 점프할 수 있다. 5경기 만에 홈 경기를 치르는 광주는 2경기 연속 무득점 탈출에 모든 포커스를 맞췄다. 벼랑 끝에 선 절박함으로 무장한 대구의 물오른 화력을 어떻게 잠재우느냐도 이날 경기의 키포인트다. 강원은 5일 오후 4시30분 강릉하이원아레나에서 8위 FC안양(승점 38)과 만난다. 정경호 강원 감독은 9월 30일 청두 룽청(중국)과의 ACL 원정경기(0대1 패)에서 큰 폭의 로테이션을 돌리며 안양전에 집중했다. 올 시즌 안양전 2전 전패를 당한 강원이 믿는 구석은 '강릉 불패'다. 최근 강릉에서 열린 홈 경기에서 16경기 연속 무패를 달리고 있다. 6위와 4점차로 6강행 가능성이 살아있는 안양도 마지막 힘을 쥐어짠다.

조기우승 카운트다운에 돌입한 전북은 이번 라운드에서 사실상 우승을 확정하겠다는 각오다. 전북이 3일 오후 2시 제주월드컵경기장에서 열리는 11위 제주 SK(승점 31)전서 승리하고, 2위 김천이 5일 오후 2시 김천종합운동장에서 10위 울산 HD(승점 37)에 패하면 6경기를 남겨두고 1위와 2위의 승점차가 18점으로 벌어진다. 팀 득점에서도 5골 앞섰다. 주축 풀백 김태환이 누적경고로 빠지는 변수가 발생했지만, 상대팀 제주는 수원FC전에서 이창민 김동준 안태현 송주훈 등 주축 4명이 동시에 퇴장하는 초유의 사태를 빚어 분위기가 뒤숭숭하다. 감독 교체라는 초강수를 빼든 제주는 전력 열세를 홈 이점과 '잇몸의 힘'으로 극복하겠다며 의지를 다잡고 있다.

10위 울산(승점 37)은 김천 상대로 6연속 무승 및 강등권 탈출을 동시에 노린다. 1일 상하이 선화와 ACL 원정경기를 소화한 울산은 컨디션 관리와 누적경고로 결장하는 핵심 미드필더 고승범 결장에 대한 대비가 필요하다. 홈에서 강한 김천은 시즌 첫 3연승 사냥에 나선다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



