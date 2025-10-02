박용우의 눈물→손흥민의 역사, 26년 만의 '영원한 우승후보' 브라질 '대이변' 꿈틀…한가위 황금 연휴, 홍명보호 타임

기사입력 2025-10-03 05:50


박용우의 눈물→손흥민의 역사, 26년 만의 '영원한 우승후보' 브라질 '…

박용우의 눈물→손흥민의 역사, 26년 만의 '영원한 우승후보' 브라질 '…

박용우의 눈물→손흥민의 역사, 26년 만의 '영원한 우승후보' 브라질 '…
질문에 답하는 홍명보 축구대표팀 감독
(서울=연합뉴스) 최재구 기자 = 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 29일 서울 종로구 축구회관에서 축구국가대표팀 친선경기 10월 소집명단을 발표하고 기자의 질문에 답하고 있다. 2025.9.29

[스포츠조선 김성원 기자]한가위 황금 연휴가 시작됐다. 한국 축구는 쉼표가 없다. 홍명보호의 시간이다.

10월 A매치의 문이 열린다. 홍명보 A대표팀 감독은 추석 당일인 6일 국내파 등 소집 가능한 태극전사들과 함께 경기도 고양종합운동장 보조구장에서 담금질을 시작한다. 손흥민(LA FC)과 유럽파인 김민재(바이에른 뮌헨) 이강인(파리생제르맹) 등은 소속팀의 경기 일정에 따라 순차적으로 합류할 예정이다.

11회 연속 월드컵 본선 진출에 성공한 홍명보호는 지난달 '탈아시아'의 여정을 시작했다. 첫 발걸음은 가벼웠다. 북중미의 미국(2대0 승), 멕시코(2대2 무)와 상대해 1승1무를 거뒀다. 기수를 남미로 돌린다. 원정이 아닌 안방이다. 대한민국은 서울월드컵경기장에서 10일 브라질, 14일 파라과이와 친선경기를 치른다.

'영원한 우승후보' 브라질이 대한민국을 찾는 것은 2022년 6월 이후 3년4개월 만이다. 당시 1대5로 참패했다. 가장 최근 대결은 파울루 벤투 감독 시절인 2022년 카타르월드컵 16강전이었다. 그 때도 1대4로 완패했다. A매치 상대전적은 1승7패로 절대 열세다.

브라질의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 6위로, 홍명보호(23위)는 첫 한 자릿수 팀과 상대한다. 두 번째 상대인 파라과이는 2010년 남아공대회 이후 16년 만의 월드컵 본선 진출에 성공했다. FIFA 랭킹은 37위다.


박용우의 눈물→손흥민의 역사, 26년 만의 '영원한 우승후보' 브라질 '…

박용우의 눈물→손흥민의 역사, 26년 만의 '영원한 우승후보' 브라질 '…
밝은 표정의 옌스 카스트로프
(뉴욕=연합뉴스) 윤동진 기자 = 2일(현지시간) 미국 뉴욕주 아이칸 스타디움에서 진행된 한국 축구 대표팀 훈련에서 옌스 카스트로프가 밝은 표정으로 훈련에 임하고 있다. 2025.9.3
실험은 계속된다. 중원이 요동치고 있다. 황인범(페예노르트)의 파트너인 박용우(알 아인)가 낙마했다. 그는 왼무릎 전방십자인대 부상으로 전력에서 이탈했다. 회복까지 최소 8개월이 소요돼 이미 '시즌 아웃' 판정을 받았다. 월드컵 본선 출전 꿈도 사실상 물건너갔다.

지난달 부상으로 제외된 황인범이 재소집되는만큼 새로운 진용을 구축해야 한다. 첫 선을 보인 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)를 비롯해 원두재(코르파칸) 백승호(버밍엄시티)가 박용우의 자리를 노리고 있다. 박진섭(전북)도 센터백과 수비형 미드필더 모두 가능하다.

홍 감독은 "월드컵 가기 전까지 이런 일은 더 일어날 수 있다. 이런 위기 상황에 잘 대비해야 한다"며 "(박용우의 빈자리는)사람이 대체할 수도 있지만, 전술로 대체도 가능하다"고 밝혔다.


최근 4경기에서 7골-2도움을 포함해 통산 8경기에서 8골-3도움을 기록, 미국 메이저리그사커(MLS)를 집어삼킨 손흥민은 마침내 한국 축구의 역사가 된다. 그는 레전드인 차범근 홍명보와 함께 A매치 최다인 136경기 출전을 기록 중이다. 한 경기만 더 출전하면 단독 정상을 차지한다.

KFA는 이미 축제를 예고했다. 파라과이전에서 손흥민의 A매치 최다 출전 달성을 기념하는 특별 행사를 개최한다. 차범근 전 감독이 초대돼 손흥민에게 기념 유니폼을 직접 전달하며, 세대와 세대를 잇는 뜻깊은 순간을 연출할 예정이다. 기념행사의 공식 타이틀이 'Legend Old & New - From Cha, To. Son'(레전드 올드 앤드 뉴 - 프롬 차, 투. 손)이다.


박용우의 눈물→손흥민의 역사, 26년 만의 '영원한 우승후보' 브라질 '…
인사하는 손흥민
(서울=연합뉴스) 10일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 열린 한국과 멕시코의 친선경기에서 손흥민이 2대2 무승부로 경기를 마친 뒤 관중을 향해 인사하고 있다. 2025.9.10 [대한축구협회 제공. 재판매 및 DB금지]

박용우의 눈물→손흥민의 역사, 26년 만의 '영원한 우승후보' 브라질 '…
멕시코전 앞둔 축구 국가대표팀
(서울=연합뉴스) 북중미의 강호 멕시코와 이달 두 번째 A매치를 앞둔 축구 국가대표팀의 홍명보 감독(가운데)과 손흥민(왼쪽), 정상빈이 9일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 훈련을 하고 있다. 2025.9.9 [대한축구협회 제공. 재판매 및 DB금지]
손흥민은 9월 A매치 2연전에서 모두 골맛을 봤다. A매치 3경기 연속골에 도전한다. 김민재가 돌아온 수비라인은 스리백으로 무장, 더 견고해졌다는 평가다. 홍명보호는 내심 브라질을 처음이자 마지막으로 이긴 1999년 3월 28일(1대0 승) 이후 26년 만의 두 번째 '대이변'도 노리고 있다.

홍 감독은 "결과를 미리 예측할 수는 없다. 물론 브라질이 세계적으로 강한 팀이고, 모든 선수들이 다 잘한다. 거기에 비하면 우리가 전력적으로 떨어지는 게 사실"이라면서도 "축구라는 경기가 항상 강한 팀이 이기는 것은 아니다. 부족한 팀이 결과도 낼 수 있다. 소집해서 봐야겠지만, 지난 미국 원정 두 경기에서 자신감이 생겼을 거다. 새로운 전술도 긍정적"이라고 자신감을 나타냈다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 전설의 졸업사진 비하인드 "어떻게 쓰일지 몰라 안경 벗어"

2.

"야 네가 해" 김지민, 결혼 3개월만..싸늘해진 김준호♥ 말투에 폭발

3.

신현준♥김경미, 2년째 별거 중 "자녀 교육 위해, 아직도 힘들어" ('각집부부')

4.

'새신랑' 김종국 "♥아내와 신혼여행, 가족 인사도 마쳤다"..달달한 첫 근황

5.

김대호 "♥여친에 천만 원 현금도 OK"...'공개연애+현금 플렉스' 통 큰 선언 (흙심인대호)

스포츠 많이본뉴스
1.

'와, 아빠랑 똑같네' 전설 이병규 아들 이승민, 프로 데뷔 타석 초구 안타 '작렬' [광주 현장]

2.

한화 우승길 막은, 기적의 역전승...이숭용 감독의 기분은 어땠을까 "노코멘트 하겠습니다" [광주 현장]

3.

이범호 감독, 19세 신인 유격수 극찬 "1군에서 몇 년 뛴 선수들보다 더 낫다" [광주 현장]

4.

열심히 일한 당신들 쉬어라...SSG, 최정-에레디아-노경은 등 베테랑 대거 말소 [광주 현장]

5.

'방출된' 김하성 데려다 썼더니.. 호랑이 새끼를 키웠구나 → "그는 리그 전체의 관심 대

스포츠 많이본뉴스
1.

'와, 아빠랑 똑같네' 전설 이병규 아들 이승민, 프로 데뷔 타석 초구 안타 '작렬' [광주 현장]

2.

한화 우승길 막은, 기적의 역전승...이숭용 감독의 기분은 어땠을까 "노코멘트 하겠습니다" [광주 현장]

3.

이범호 감독, 19세 신인 유격수 극찬 "1군에서 몇 년 뛴 선수들보다 더 낫다" [광주 현장]

4.

열심히 일한 당신들 쉬어라...SSG, 최정-에레디아-노경은 등 베테랑 대거 말소 [광주 현장]

5.

'방출된' 김하성 데려다 썼더니.. 호랑이 새끼를 키웠구나 → "그는 리그 전체의 관심 대

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.