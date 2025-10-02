'손흥민보다 먼저 제자될 뻔' 포스테코글루 깜짝 비화 공개, "셀틱 시절 조규성 영입에 직접 나섰지만…"

기사입력 2025-10-02 15:20


사진=조규성 SNS 캡처

로이터연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]엔지 포스테코글루 노팅엄 포레스트 감독이 셀틱FC 사령탑 시절 '꽃미남 스트라이커' 조규성(미트윌란) 영입에 발벗고 나섰다는 내용의 비하인드스토리를 깜짝 공개했다.

9월 노팅엄 지휘봉을 잡은 포스테코글루 전 토트넘 감독은 3일 새벽 4시(한국시각) 영국 노팅엄의 시티그라운드에서 열리는 미트윌란과의 2025~2026시즌 유럽유로파리그(UEL) 리그 페이즈 2차전 사전 기자회견에서 "미트윌란에는 아는 선수가 몇 명 있다"라며 조규성 이야기를 꺼냈다.

그는 "미트윌란엔 재능있는 선수가 많다. 내가 아는 선수도 몇 명 있다. 셀틱에 있을 때 한국에서 뛰는 조규성(당시 전북) 영입을 시도했다. 그래서 미트윌란전은 우리에게 멋진 도전이 될 것"이라고 말했다.

포스테코글루 감독은 조규성에 관한 추가 질문에 "셀틱 시절 조규성을 영입하기 위해 정말 열심히 노력했다. 조규성은 정말 잘하고 있었고, 그의 능력을 확인할 수 있었다. 하지만 조규성이 (셀틱 이적을)거절했다"라고 비화를 전했다.

이어 "나는 조규성 영입 상황에서 스카우팅에 적극적으로 참여해 조규성에 대해 잘 알고 있다"라고 했다.


사진캡처=미트윌란 SNS
2022년 전북 소속으로 K리그1 득점상을 수상한 조규성은 2023년 7월 덴마크 클럽 미트윌란으로 이적했다.

그에 앞서 셀틱과 잉글랜드 챔피언십 클럽 왓포드, 레스터시티 등이 조규성 영입에 큰 관심을 보였다. 하지만 가장 큰 이적료(약 43억원 추정)를 제시한 미트윌란이 조규성 영입전에서 승리했다.

미트윌란 입단 첫 시즌인 2023~2024시즌 컵대회 포함 13골을 터뜨리며 유럽 무대에 성공적으로 안착한 조규성은 2024년 여름 가벼운 무릎 수술을 받았으나 예기치 않은 혈액 감염 증세로 시즌을 통째로 날렸다.


피나는 재활 끝에 지난여름 복귀한 조규성은 9월30일 란데르스전에서 환상적인 발리슛으로 시즌 3호골을 터뜨렸다.

최근 4경기에서 3골을 낚는 절정의 기량으로 화려한 부활을 알렸다.

조규성은 과거 자신의 영입을 바랐던 포스테코글루 감독의 팀을 상대할 예정이다. 잉글랜드프리미어리그(EPL) 클럽인 노팅엄전 활약은 조규성의 이름을 더 널리 알릴 절호의 기회다.


로이터연합뉴스
지난시즌 토트넘에서 손흥민(LA FC)과 함께 유럽유로파리그 우승을 합작한 후 경질된 포스테코글루 감독은 노팅엄 지휘봉을 잡고나서 컵대회 포함 최근 5경기에서 2무3패로 아직 첫 승을 신고하지 못해 체면을 구겼다. 9월28일 선덜랜드와 홈 경기에서 0대1로 패했다.

조규성은 1m95 장신인 센터백 니콜라 밀렌코비치와 신장 1m92 브라질 출신 모라토 등을 상대할 것으로 예상된다.

붙박이 주전 센터백으로 자리매김한 '국대' 이한범도 수비진의 한 자리를 꿰차 크리스 우드를 앞세운 노팅엄 공격진을 상대할 것으로 보인다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

