[UEL현장]'조규성 선발 출전! 몸싸움 탄탄' 미트윌란, 노팅엄 원정 …

[시티그라운드(영국 노팅엄)=이건 스포츠조선닷컴 기자]미트윌란이 노팅엄 원정에서 앞서나가고 있다. 조규성은 선발로 나서 최전방에서 몸싸움을 잘 펼치고 있다. 이한범은 벤치에서 출전 대기 중이다.
원정팀 미트윌란도 3-4-3 전형이었다. 조규성이 원톱에 서는 가운데 좌우에는 심시르와 주니오르 브루마도가 배치됐다. 허리에는 백 옌센, 빌링, 카스티요, 음바부가 출전했다. 베크, 에를리치, 디아오가 스리백을 형성했다. 올랍손이 골문을 지켰다.
경기 초반 미트윌란은 강하게 도전했다. 최전방부터 몸싸움을 펼치며 노팅엄을 공략했다. 조규성은 경기 시작부터 노팅엄 수비수 무리요가 몸싸움을 펼쳤다.
전반 18분 미트윌란이 선제골을 넣었다. 오른쪽에서 프리킥이 올라왔다. 베크가 헤더로 방향을 절묘하게 바꿨다. 이를 디아오가 발로 밀어넣었다. 미트윌란이 앞서나갔다.
전반 20분 노팅엄이 반격했다. 중원에서 은도예가 중거리슛을 때렸다. 올랍손 골키퍼가 선방했다. 이어진 코너킥에서 노팅엄의 밀렌코비치가 슈팅했다. 올랍손 골키퍼가 슈퍼세이브했다.
결국 노팅엄이 동점골을 뽑아냈다. 전반 21분 노팅엄이 백패스했다. 골키퍼가 그대로 최전방으로 볼을 때렸다. 깁스 화이트가 볼을 받았다. 다이렉트로 크로스했다. 은도예가 그대로 슈팅 골을 만들었다. 동점이 됐다.
미트윌란은 다시앞서나갔다.전반 24분 코너킥 상황이었다. 빌링이 헤더로 잘라먹었다.골키퍼 맞고 나온 볼을 베크가 달려들어 슈팅, 골을 만들어냈다. 미트윌란이 앞서나갔다.
전반 28분 변수가 발생했다. 노팅엄 수비수 무리요가 조규성과의 몸싸움 끝에 다쳤다. 교체아웃됐다. 그를 대신해 사보나가 들어갔다.
전반 36분 노팅엄의 중거리슛이 나왔다. 골키퍼 정면이었다. 노팅엄은 계속 공세를 펼쳤다. 변죽만 울렸다. 전반전에 동점을 만들지 못했다.
미트윌란이 한 골을 앞선 채 전반이 끝났다.