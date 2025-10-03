[UEL현장리뷰]'조규성 66분-이한범 24분' 미트윌란, 노팅엄 원정에…

[UEL현장리뷰]'조규성 66분-이한범 24분' 미트윌란, 노팅엄 원정에서 3대2 승리!

기사입력 2025-10-03 05:56


[시티그라운드(영국 노팅엄)=이건 스포츠조선닷컴 기자]미트윌란이 노팅엄 원정에서 승리했다.

미트윌란은 2일 오후(현지시각) 영국 노팅엄 시티 그라운드에서 열린 노팅엄과의 2025~2026시즌 유로파리그(UEL) 리그 페이즈 2라운드 경기에서 3대2로 승리했다. 조규성은 선발로 나서 66분을 뛰었다. 이한범은 66분에 교체로 들어가 잘 막아냈다.

홈팀 노팅엄은 3-4-3전형을 꺼내들었다. 셀스가 골문을 지키는 가운데 밀렌코비치, 모라토, 무리요가 스리백을 구축했다. 허리에는 은도예, 앤더슨, 상가레, 윌리엄스가 나왔다. 깁스-화이트, 이고르, 허드슨-오도이가 최전방에 섰다.

원정팀 미트윌란도 3-4-3 전형이었다. 조규성이 원톱에 서는 가운데 좌우에는 심시르와 주니오르 브루마도가 배치됐다. 허리에는 백 옌센, 빌링, 카스티요, 음바부가 출전했다. 베크, 에를리치, 디아오가 스리백을 형성했다. 올랍손이 골문을 지켰다.

경기 초반 미트윌란은 강하게 도전했다. 최전방부터 몸싸움을 펼치며 노팅엄을 공략했다. 조규성은 경기 시작부터 노팅엄 수비수 무리요가 몸싸움을 펼쳤다.


전반 15분 노팅엄이 슈팅을 때렸다. 중원에서 탈압박했다. 앤더슨이 그대로 중거리슛을 시도했다. 골문을 넘겼다. 이어진 공격에서 허드슨-오도이가 수비수를 제치고 슈팅했다. 골문을 비켜갔다.

전반 18분 미트윌란이 선제골을 넣었다. 오른쪽에서 프리킥이 올라왔다. 베크가 헤더로 방향을 절묘하게 바꿨다. 이를 디아오가 발로 밀어넣었다. 미트윌란이 앞서나갔다.

전반 20분 노팅엄이 반격했다. 중원에서 은도예가 중거리슛을 때렸다. 올랍손 골키퍼가 선방했다. 이어진 코너킥에서 노팅엄의 밀렌코비치가 슈팅했다. 올랍손 골키퍼가 슈퍼세이브했다.


결국 노팅엄이 동점골을 뽑아냈다. 전반 21분 노팅엄이 백패스했다. 골키퍼가 그대로 최전방으로 볼을 때렸다. 깁스 화이트가 볼을 받았다. 다이렉트로 크로스했다. 은도예가 그대로 슈팅 골을 만들었다. 동점이 됐다.

미트윌란은 다시앞서나갔다.전반 24분 코너킥 상황이었다. 빌링이 헤더로 잘라먹었다.골키퍼 맞고 나온 볼을 베크가 달려들어 슈팅, 골을 만들어냈다. 미트윌란이 앞서나갔다.

전반 28분 변수가 발생했다. 노팅엄 수비수 무리요가 조규성과의 몸싸움 끝에 다쳤다. 교체아웃됐다. 그를 대신해 사보나가 들어갔다.

전반 36분 노팅엄의 중거리슛이 나왔다. 골키퍼 정면이었다. 노팅엄은 계속 공세를 펼쳤다. 변죽만 울렸다. 전반전에 동점을 만들지 못했다. 미트윌란이 한 골을 앞선 채 전반이 끝났다.


후반 들어 노팅엄이 선제슈팅을 때렸다. 후반 3분 페널티지역까지 침투한 앤더슨이 감아차기 슈팅을 때렸다. 골문을 비켜갔다.

그러자 미트윌란은 후반 7분 음바부가 드리블 돌파로 파고들어간 후 크로스했다. 수비에 막혔다. 미트윌란은 터프한 몸싸움을 앞세워 노팅엄을 막아냈다. 후반 13분 미트윌란은 심시르를 빼고 오소리오를 넣었다.

노팅엄은 공격을 계속 시도했다. 실속이 없었다. 후반 20분 상가레가 중거리슛을 때렸다. 골로 연결되지 않았다.

후반 23분 미트윌란은 세 명을 교체했다. 조규성, 카스티요, 음바부가 빠졌고 이한범, 브라보, 안드레아센이 들어갔다. 미트윌란의 수비는 더욱 탄탄해졌다.

노팅엄은 후반 30분 이고르를 빼고 우드를 넣었다. 승부수를 던졌다. 후반 33분 우드가 골망을 갈랐다. 2선에서 윌리엄스가 중거리슛을 때렸다. 올랍손 골키퍼가 쳐냈다. 앤더슨이 잡고 크로스했다. 우드가 골을 넣었다. 그러나 앤더슨의 위치가 오프사이드였다. 골은 인정되지 않았다. 후반 36분에도 우드가 골을 넣었다.하지만 이것도 오프사이드였다. 골은 인정되지 않았다.

노팅엄은 계속 몰아쳤다. 미트윌란은 계속 막았다. 후반 42분 깁스 화이트가 문전 안으로 들어간 후 그대로 슈팅했다. 올랍센 골키퍼가 막았다. 후반 42분 미트윌란은 주니오르 브루마도를 빼고 지유를 넣었다.

남은 시간 미트윌란은 잘 버텼다. 미트윌란은 후반 43분 쐐기골을 넣었다. 오소리오가 볼을 낚아챈 후 드리블 돌파로 치고 들어갔다. 마지막 순간 날카로운 패스를 찔렀다. 안드레아센이 골로 마무리했다.

후반 추가시간 노팅엄은 페널티킥을 얻었다. 이를 깁스 화이트가 골로 마무리했다. 여기까지였다.

경기가 끝났다. 미트윌란이 승리했다.

