[UEL현장인터뷰]'노팅엄 혼쭐낸' 조규성 "프리미어리거? 달랐지만 내가…

[시티그라운드(영국 노팅엄)=이건 스포츠조선닷컴 기자]조규성(미트윌란)이 노팅엄 원정 승리의 비결로 세트피스를 꼽았다.
◇조규성과의 일문일답
일단 저희가 잘 준비한 대로 오늘 경기가 잘 된 것 같아요. 세트피스로 저희가 골을 넣었는데요. 저희가 세트피스 엄청 강한 팀이거든요.그래서 준비한 대로 잘 된 것 같아요.
-프리미어리그 팀, 프리미어리그 선수들을 처음 상대했는데요.
확실히 힘이나 좀 약간 영리함이나 그런 거는 확실히 좀 다른 것 같다고 느꼈어요. 그래도 제가 이겨줘야지 팀이 편하니까요. 그래서 열심히 했던 것 같습니다.
-몸상태는 어때요? 아직 풀타임 출전은 없는데요.
일단 확실히 풀 타임을 뛸 수 있는 몸 상태인지 아닌지는 잘 모르겠어요. 확실히 안 뛰어봐서 그런 걸 수도 있는데요. 그래도 조금씩 몸이 좋아진 건 확실히 느끼고 있어요. 그래서 감독님도 계속 출전 시간 늘리면서 몸 관리 시켜주면서 출전시키고 계시는 것 같아요.
-대표팀에 발탁되지 못한 것이 아쉽기는 합니다.
감독님의 결정이니까요. 저는 열심히 제 자리에서 묵묵히 열심히 하다 보면 언젠가는 한 번쯤은 뽑아주시지 않을까 생각하고 있습니다.
-유로파리그 2연승 했어요. 어디까지 올라가는 것이 목표인가요?
일단 저희 목표는 다음 라운드로 직행하는 건데요. 저희가 2연승 했다고 만만히 볼 상대가 하나도 없어요. 확실히 좀 분위기나 이런 것도 좀 다른 것 같더라고요. 더 재미있고 더 국내 리그보다는 더 재미있게 하고 있어요.
-1년간의 재활이 너무나 힘들었을 것 같아요.
복귀 과정은 조금 힘들었는데 제가 쉴 때만큼은 그냥 '이번 시즌 포기했다'라는 생각을 하고 쉬었던 것 같아요.그래서 더 오히려 편하게 있을 수 있었던 것 같아요. '나 복귀해야지' 이런 마음이었으면 오히려 더 힘들었을 것 같은데 '그냥 이번 시즌 딱 그냥 안 뛴다 다음 시즌 잘 준비해야겠다'라는 마음으로 편하게 했던 것 같아요.
-더욱 힘차게 뛰어오르기 위한 어려움이었다고 봐야할까요?
많은 분들이 좀 그렇게 얘기해 주시는데요. 저도 그 과정이 되게 괜찮았던 것 같아요. 그래서 지금도 되게 잘 준비하고 있어요. 아직 무릎도 가끔 아프거든요. 그것도 적응해야 된다라고 다들 이제 말씀해 주시고요. 그래서 저도 적응하고 있는 것 같습니다.