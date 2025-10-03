[UEL현장인터뷰]'노팅엄 혼쭐낸' 조규성 "프리미어리거? 달랐지만 내가 이겨야 했다"

기사입력 2025-10-03 09:57


[UEL현장인터뷰]'노팅엄 혼쭐낸' 조규성 "프리미어리거? 달랐지만 내가…

[시티그라운드(영국 노팅엄)=이건 스포츠조선닷컴 기자]조규성(미트윌란)이 노팅엄 원정 승리의 비결로 세트피스를 꼽았다.

조규성이 뛰는 미트윌란은 2일 오후(현지시각) 영국 노팅엄 시티그라운드에서 열린 노팅엄 포레스트와의 2025~2026시즌 유로파리그(UEL) 리그 페이즈 2라운드 경기에서 3대2로 승리했다. 조규성은 선발 출전해 66분을 뛰었다.

경기 후 조규성을 만났다.그는 "준비한 대로 잘 됐다"며 "세트피스가 강한데, 준비한 대로 했다"고 말했다. 이어 "프리미어리거 선수들이 좀 다르긴 했지만 내가 이겨야 팀이 편해지기에 열심히 했다"고 덧붙였다.

◇조규성과의 일문일답

-대어를 잡았습니다.

일단 저희가 잘 준비한 대로 오늘 경기가 잘 된 것 같아요. 세트피스로 저희가 골을 넣었는데요. 저희가 세트피스 엄청 강한 팀이거든요.그래서 준비한 대로 잘 된 것 같아요.


-프리미어리그 팀, 프리미어리그 선수들을 처음 상대했는데요.

확실히 힘이나 좀 약간 영리함이나 그런 거는 확실히 좀 다른 것 같다고 느꼈어요. 그래도 제가 이겨줘야지 팀이 편하니까요. 그래서 열심히 했던 것 같습니다.

-몸상태는 어때요? 아직 풀타임 출전은 없는데요.

일단 확실히 풀 타임을 뛸 수 있는 몸 상태인지 아닌지는 잘 모르겠어요. 확실히 안 뛰어봐서 그런 걸 수도 있는데요. 그래도 조금씩 몸이 좋아진 건 확실히 느끼고 있어요. 그래서 감독님도 계속 출전 시간 늘리면서 몸 관리 시켜주면서 출전시키고 계시는 것 같아요.

-대표팀에 발탁되지 못한 것이 아쉽기는 합니다.

감독님의 결정이니까요. 저는 열심히 제 자리에서 묵묵히 열심히 하다 보면 언젠가는 한 번쯤은 뽑아주시지 않을까 생각하고 있습니다.

-유로파리그 2연승 했어요. 어디까지 올라가는 것이 목표인가요?

일단 저희 목표는 다음 라운드로 직행하는 건데요. 저희가 2연승 했다고 만만히 볼 상대가 하나도 없어요. 확실히 좀 분위기나 이런 것도 좀 다른 것 같더라고요. 더 재미있고 더 국내 리그보다는 더 재미있게 하고 있어요.



-1년간의 재활이 너무나 힘들었을 것 같아요.

복귀 과정은 조금 힘들었는데 제가 쉴 때만큼은 그냥 '이번 시즌 포기했다'라는 생각을 하고 쉬었던 것 같아요.그래서 더 오히려 편하게 있을 수 있었던 것 같아요. '나 복귀해야지' 이런 마음이었으면 오히려 더 힘들었을 것 같은데 '그냥 이번 시즌 딱 그냥 안 뛴다 다음 시즌 잘 준비해야겠다'라는 마음으로 편하게 했던 것 같아요.

-더욱 힘차게 뛰어오르기 위한 어려움이었다고 봐야할까요?

많은 분들이 좀 그렇게 얘기해 주시는데요. 저도 그 과정이 되게 괜찮았던 것 같아요. 그래서 지금도 되게 잘 준비하고 있어요. 아직 무릎도 가끔 아프거든요. 그것도 적응해야 된다라고 다들 이제 말씀해 주시고요. 그래서 저도 적응하고 있는 것 같습니다.



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이천수♥' 심하은, '美 영재 합격' 딸 자랑했다가…"전 과목 외국인 과외" 루머에 분통

2.

이경규 "랍스터 한마리 120만원? 눈탱이 제대로 맞았다"...싱가폴 물가에 멘붕

3.

10대 친딸 폭행으로 사망케 한 40대 지역 아나운서 구속[SC이슈]

4.

김종국, ♥결혼식 한 달만에 '겹경사' 터졌다...공식 발표 "대회 스폰서 됐습니다"

5.

신현준, 54세에 얻은 딸 생각에 오열 "결혼식 못 볼까 봐 건강 관리" ('각집부부')

스포츠 많이본뉴스
1.

"수준 이하 경기력" 혹평받던 손흥민, 부활에 놀란 최고의 찬사..."은퇴 수순? 슈퍼스타임을 다시 확인시켰다"

2.

"손흥민 1900억에 못 데려와서 망했다" 벤제마-캉테도 소용없나, 아시아 최하위 추락 위기...마지막 해결책? "유럽 출신 명장 선임 시도"

3.

'옵트아웃 대박, 조건은 완성됐다' 탬파베이 악몽 딛고 애틀랜타 드림 만든 김하성, 9일 귀국. FA대비 몸만들기 돌입

4.

'흥민이 형, 나 진짜 큰일이야!' 英 BBC 최악 평점…손흥민 떠난 토트넘 핵심 히샬리송 '대안 없는 상황' 비난 폭발

5.

토트넘 초대박! "또 우승 도전합니다" 손흥민급 대형 이적 준비 중..."레알 슈퍼스타 영입전 선두"

스포츠 많이본뉴스
1.

"수준 이하 경기력" 혹평받던 손흥민, 부활에 놀란 최고의 찬사..."은퇴 수순? 슈퍼스타임을 다시 확인시켰다"

2.

"손흥민 1900억에 못 데려와서 망했다" 벤제마-캉테도 소용없나, 아시아 최하위 추락 위기...마지막 해결책? "유럽 출신 명장 선임 시도"

3.

'옵트아웃 대박, 조건은 완성됐다' 탬파베이 악몽 딛고 애틀랜타 드림 만든 김하성, 9일 귀국. FA대비 몸만들기 돌입

4.

'흥민이 형, 나 진짜 큰일이야!' 英 BBC 최악 평점…손흥민 떠난 토트넘 핵심 히샬리송 '대안 없는 상황' 비난 폭발

5.

토트넘 초대박! "또 우승 도전합니다" 손흥민급 대형 이적 준비 중..."레알 슈퍼스타 영입전 선두"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.