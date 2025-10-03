[UEL현장인터뷰]'크리스 우드 상대로 경쟁력 입증' 이한범 "PL 선수들요? 해볼만했어요."

기사입력 2025-10-03 10:19


[UEL현장인터뷰]'크리스 우드 상대로 경쟁력 입증' 이한범 "PL 선수…

[시티그라운드(영국 노팅엄)=방재원 통신원, 이건 스포츠조선닷컴 기자]이한범(미트윌란)이 유럽 무대에서 자신감을 내비쳤다.

미트윌란은 2일 오후(현지시각) 영국 노팅엄 시티그라운드에서 열린 노팅엄 포레스트와의 2025~2026시즌 유로파리그(UEL) 리그페이즈 2라운드 경기에서 3대2로 승리했다. 이한범은 후반 21분에 나와 24분 가량을 뛰었다. 뛰는 내내 크리스 우드, 모건 깁스 화이트 등 프리미어리그 정상급 선수들을 막아내며 팀 승리에 기여했다.

경기 후 이한범은 "(프리미어리거들이)생각했던 것보다 큰 차이는 별로 없다고 느꼈다. 해볼만했다"며 자신감을 내비쳤다. 이어 그는 "올 시즌 30경기 이상 뛰는 것이 목표"라고 말하기도 했다.

◇이한범과의 일문일답

-쉽지 않은 경기에서 승점 3점을 따냈습니다.

노팅엄이 계속 안 좋았었다 보니까 저희에게 기회라고 생각하고 준비 잘 했습니다. 저는 선발로 비록 뛰진 않았지만 후반에 들어가서 열심히 팀에 도움이 되려고 하다 보니까 좋은 결과가 나올 수 있었던 것 같습니다.


-크리스 우드 등 프리미어리그 선수들과 맞대결했는데 어땠어요?

제가 생각했던 것보다는 솔직히 큰 차이는 별로 없다고 느꼈어요. 파워나 이런 부분에서는 좀 더 있긴 했지만 그래도 해볼 만했던 것 같습니다.

-유럽온 후 1시즌 반동안 어려웠어요. 이제 잘 이여내고 주전으로 자리매김했는데요.

지금도 완전히 주전이라고는 생각하지 않아요. 아직까지 경쟁하고 있어요. 그래도 작년, 재작년보다는 상황이 좋아졌어요. 제게 온 기회를 잘 이용하려고 하고 있습니다. 기회를 잘 잡아서 활약해서 꾸준히 대표팀에 가는 선수가 되고 싶습니다.

-이번에 대표팀에 갑니다.

첫 번째로는 경기를 뛰고 싶은 게 우선이지만 감독님이 선택하시는 것이고요. 그 선택에 대해서 잘 받아들이고요. 첫 번째 경기든 두 번째 경기든 뛰든 안 뛰든 잘 준비하려고 하고 만약에 뛴다면 또 팀에 도움이 되려고 노력하겠습니다.

-올 시즌 목표는요.

이번 시즌 공식 경기로 그래도 한 30경기 이상은 뛰고 싶은 마음이 있어요. 한국에 있을 때나 유럽에 있을 때나 풀 시즌으로 경기를 뛰어본 적이 없어요. 큰 부상 없이 30경기 이상 뛰는 게 제 목표입니다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이천수♥' 심하은, '美 영재 합격' 딸 자랑했다가…"전 과목 외국인 과외" 루머에 분통

2.

이경규 "랍스터 한마리 120만원? 눈탱이 제대로 맞았다"...싱가폴 물가에 멘붕

3.

10대 친딸 폭행으로 사망케 한 40대 지역 아나운서 구속[SC이슈]

4.

김종국, ♥결혼식 한 달만에 '겹경사' 터졌다...공식 발표 "대회 스폰서 됐습니다"

5.

신현준, 54세에 얻은 딸 생각에 오열 "결혼식 못 볼까 봐 건강 관리" ('각집부부')

스포츠 많이본뉴스
1.

"수준 이하 경기력" 혹평받던 손흥민, 부활에 놀란 최고의 찬사..."은퇴 수순? 슈퍼스타임을 다시 확인시켰다"

2.

"손흥민 1900억에 못 데려와서 망했다" 벤제마-캉테도 소용없나, 아시아 최하위 추락 위기...마지막 해결책? "유럽 출신 명장 선임 시도"

3.

'옵트아웃 대박, 조건은 완성됐다' 탬파베이 악몽 딛고 애틀랜타 드림 만든 김하성, 9일 귀국. FA대비 몸만들기 돌입

4.

'흥민이 형, 나 진짜 큰일이야!' 英 BBC 최악 평점…손흥민 떠난 토트넘 핵심 히샬리송 '대안 없는 상황' 비난 폭발

5.

토트넘 초대박! "또 우승 도전합니다" 손흥민급 대형 이적 준비 중..."레알 슈퍼스타 영입전 선두"

스포츠 많이본뉴스
1.

"수준 이하 경기력" 혹평받던 손흥민, 부활에 놀란 최고의 찬사..."은퇴 수순? 슈퍼스타임을 다시 확인시켰다"

2.

"손흥민 1900억에 못 데려와서 망했다" 벤제마-캉테도 소용없나, 아시아 최하위 추락 위기...마지막 해결책? "유럽 출신 명장 선임 시도"

3.

'옵트아웃 대박, 조건은 완성됐다' 탬파베이 악몽 딛고 애틀랜타 드림 만든 김하성, 9일 귀국. FA대비 몸만들기 돌입

4.

'흥민이 형, 나 진짜 큰일이야!' 英 BBC 최악 평점…손흥민 떠난 토트넘 핵심 히샬리송 '대안 없는 상황' 비난 폭발

5.

토트넘 초대박! "또 우승 도전합니다" 손흥민급 대형 이적 준비 중..."레알 슈퍼스타 영입전 선두"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.