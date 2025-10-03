"제발 둘이 같이 쓰지 마"...손케 듀오와 정반대, 토트넘 역대 최악의…

|
[스포츠조선 이현석 기자]손흥민, 해리 케인의 시대는 끝났다. 토트넘은 새로운 공격 조합을 찾아야 한다. 하지만 최고가 아닌 최악의 공격 듀오가 먼저 등장했다.
다만 아직까지 토트넘의 공격은 손흥민의 빈자리가 여실히 느껴지는 상황이다. 최근 리그컵을 제외한 4경기에서 6골을 넣은 토트넘은 표면적으로는 공격에 문제가 없는 듯 보인다. 하지만 안을 들여다 보면 다르다. 4경기 동안 공격수가 기록한 득점은 브라이턴전 히샬리송의 한 골이 전부다. 공격에서 해결을 하는 선수가 없다는 의미다.
지난 몇 년 동안 손흥민, 케인이라는 걸출한 공격수들에 의존했던 토트넘으로서는 해결사의 부재가 큰 문제로 다가올 수밖에 없다. 이런 상황에서 존슨과 히샬리송을 동시 기용하는 것에 대한 비판이 커진다면, 토마스 프랭크 감독으로서는 주전 의존도가 더 늘어날 예정이다. 10년 만에 손흥민까지 사라진 토트넘의 공격이 나아질 수 있을지도 귀추가 주목된다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com