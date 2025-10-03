'英 BBC도 경악' 공격만 문제인가, 또 터진 토트넘의 '손흥민 리스크'..."리더가 부족하다"

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 빈자리는 공격진에서만 나온 것이 아니었다.

올여름을 강타한 이적은 다름 아닌 손흥민과 토트넘의 작별이었다. 10년 동안의 헌신을 뒤로 하고 손흥민은 우승 트로피와 함께 토트넘에 이별을 고했다. 구단 역대 최고의 공격수 중 한 명으로 이름을 남긴 손흥민과 토트넘의 이별에 동료, 팬 가릴 것 없이 눈물을 쏟아냈다.

내쳐진 것이 아니었다. 손흥민이 토트넘을 떠날 수 있다는 소식이 전해졌을 당시, 계약 기간이 1년 남은 레전드 선수를 구단에서 챙기지 않는 것이 아니냐는 비판이 적지 않았다. 손흥민이 그간 헌신한 점을 고려해 재계약을 체결해야 한다는 팬들의 목소리도 쏟아졌다. 하지만 손흥민은 아름다운 이별을 원했다. 구단의 재계약 제안을 거절하고, 직접 새로운 도전을 선택했고, 이적료까지 안겨주며 떠나기를 바라는 마음이 컸다. 토트넘도 손흥민의 마음을 존중했다. 재계약 대신 LA FC로 떠나며 토트넘과 손흥민은 뜨겁게 안녕을 고했다.


손흥민이 토트넘을 떠난 후 LA FC에서 맹활약하자, 그의 빈자리가 공격에서 느껴진다는 평가가 줄을 이었다. 올 시즌 측면에 자리한 사비 시몬스, 윌송 오도베르, 모하메드 쿠두스, 마티스 텔, 브레넌 존슨 등이 손흥민보다 떨어지는 활약을 보여주며, 미국 메이저리그사커를 폭격 중인 손흥민의 공백이 더 팬들을 허전하게 했다. 일부 언론은 '손흥민은 여전히 골잡이의 자질을 갖고 있으며, 시몬스, 쿠두스와 함께 올 시즌 완벽한 9번이 될 수 있었을 것이다'고 평가하기도 했다.

하지만 손흥민의 빈자리는 공격만이 아니었다. 그가 2년가량 책임진 리더십의 무게감 또한 선수단에서는 공백으로 다가오고 있다.


영국의 BBC는 3일(한국시각) '토트넘은 리더십 자질이 부족한가'라며 토트넘의 상황을 조명했다.

BBC는 '미키 판더펜은 지난 보되/글림트와의 경기에서 상대 공격수와 충돌하며 경고를 받았다. 누구도 그가 주장이지만, 그를 제압하려고 애쓰는 모습을 보이지 않았다. 그는 완전히 정신을 잃지는 않았고, 추격의 불씨를 당겼다. 다만 그는 아슬아슬한 경계에 있었다. 이는 토트넘이 올 시즌 계속 보여주는 모습이다. 손흥민의 이탈과 제임스 매디슨의 부상으로 결장이 생겼다. 로메로는 주장이지만, 경기장에서는 그저 침착한 선수일 뿐이다. 골키퍼인 비카리오, 주앙 팔리냐, 그리고 아마도 페드로 포로가 그 부담의 일부를 짊어져야 할 것이다. 그렇지 않으면 토트넘의 1월 영입 계획에는 '리더십 자질'이 최우선 순위에 있어야 할 것이다'라며 토트넘에 부재한 리더십을 지적했다.


손흥민처럼 오랜 기간 팀에 헌신한 리더가 사라지면, 그 빈자리가 클 수밖에 없다. 더욱이 토트넘에는 현재 주전 자원 중 토트넘에서 오랜 기간 뛰며 팀 문화와 분위기를 이끌어줄 자원이 부족하다. 주장 로메로도 마찬가지이며, 지난 시즌 부주장이었던 매디슨은 경기조차 소화하지 못하고 있다. 손흥민이 떠난 아쉬움이 더 커질 상황이다.


한편 토트넘은 이러한 리더십 공백을 최소화하기 위해 최근 2025~2026시즌 주장단을 발표했다. 해당 명단에는 주장 로메로와 함께 지난 시즌 부주장 제임스 매디슨이 포함됐다. 굴리엘모 비카리오, 벤 데이비스, 미키 판더펜 또한 이름을 올렸다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

