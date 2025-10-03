"양민혁 당장 복귀 시켜!" 오도베르보단 낫겟지…SON 대체자는 결국 YANG이었다

최종수정 2025-10-04 07:10

"양민혁 당장 복귀 시켜!" 오도베르보단 낫겟지…SON 대체자는 결국 Y…
사진=토트넘 홋스퍼

"양민혁 당장 복귀 시켜!" 오도베르보단 낫겟지…SON 대체자는 결국 Y…
포츠머스

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 팬들이 양민혁에 대한 극찬을 쏟아내고 있다. 포츠머스 임대 후 최근 득점을 기록하며 기대감을 모으고 있다.

영국 TBR풋볼은 2일(한국시각) "토트넘 홋스퍼에서 임대 중인 양민혁이 포츠머스 이적 후 마침내 첫 골을 터뜨리며 특별한 밤을 보냈다"라며 "그는 쉽지 않은 시간을 보내고 있었다. 포츠머스에서 주전 자리를 차지하는 데 어려움을 겪어왔기 때문"이라고 보도했다.

그러나 양민혁은 부활에 성공했다. 같은날 열린 왓포드전에서 멋진 골을 성공시켰고, 시종 일관 상대를 압박하며 공격을 시도했다. 이 경기 포츠머스에서 가장 인상적인 경기력을 펼친 선수였다.

매체는 "양민혁은 영국 무대에서 드디어 터닝 포인트가 될 만한 순간을 맞이했다. 멋진 골과 안정적인 활약을 선보인 것"이라며 "양민혁은 '말도 안 되는 잠재력을 지닌 선수로 평가받고 있으며, 이제 토트넘은 그의 포츠머스 데뷔골이 이후에도 행운을 가져다주길 바라고 있다"라고 했다.

토트넘 팬들은 양민혁이 포츠머스에서 기록한 첫 골에 찬사를 쏟아냈다. 그만큼 대단한 골이었다. 양민혁은 페널티 박스 구석에서 절묘한 하프 발리로 상대 골망을 뚫었다.

현장에 있던 팬들은 환호와 함성으로 활약에 답했다.


"양민혁 당장 복귀 시켜!" 오도베르보단 낫겟지…SON 대체자는 결국 Y…
포츠머스

"양민혁 당장 복귀 시켜!" 오도베르보단 낫겟지…SON 대체자는 결국 Y…
사진=포츠머스
포츠머스 팬들은 그동안 양민혁의 피지컬에 의문을 제기했지만, 이제 그는 챔피언십 무대에서 점차 적응해가고 있으며 이 골은 앞으로의 미래를 밝게할 전망이다.

한 토트넘 팬은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "양민혁은 그냥 딱 보면 알 수 있는 선수"라며 "볼만 잡으면 재능이 보인다"라고 말했다.


또 다른 팬은 "그냥 당장 복귀시켜. 오도베르보다 못할 리가 없잖아?"라고 했다.

토트넘은 여름에 양민혁이 크게 성장한 채로 돌아오길 원하고 있다. 현재 토트넘은 새로운 왼쪽 윙어를 여전히 찾고 있기 때문이다. 브레넌 존슨, 윌슨 오도베르, 마티스 텔 모두 토트넘에서 부진한 모습이다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

17.1% 찍은 '폭군의 셰프' 아직 못 보낸다..임윤아·이채민, 스페셜 공개

2.

현아, 임신설에 날린 '셀프 디스'…"정신 차리고 다이어트하자"

3.

"안 먹어" vs "왜 버려" 전현무·기안84, 삼겹살 두고 폭발한 설전

4.

혜리, 수지와 첫 술자리 폭로…"같은 침대서 기절"

5.

'윤남기♥' 이다은, 위고비 없이 27kg 감량 성공…"인간 승리"

스포츠 많이본뉴스
1.

5월 15일 입대한 최지만, 3개월 만에 전역했다! → 무릎 부상 악화로 5급 전환

2.

'NC 선수들은 오늘 수원 경기만 본다' 진짜 역대급, 오늘이냐 내일이냐[창원 현장]

3.

안 진게 어디야! KT, 9회말 대추격전 → 한화에 또 아픔 안겨 6-6 무승부. NC 지면 5등 가능

4.

'변경준 결승골→허용준 쐐기골' 이랜드, '13경기 무패' 성남 상대 2-0 승리...5위 도약[K리그2 리뷰]

5.

지면 끝인데 1회 6실점 대참사! 선발투수 10분 만에 퇴근.. 한화, 1회초에 KT 6점 두들겼다

스포츠 많이본뉴스
1.

5월 15일 입대한 최지만, 3개월 만에 전역했다! → 무릎 부상 악화로 5급 전환

2.

'NC 선수들은 오늘 수원 경기만 본다' 진짜 역대급, 오늘이냐 내일이냐[창원 현장]

3.

안 진게 어디야! KT, 9회말 대추격전 → 한화에 또 아픔 안겨 6-6 무승부. NC 지면 5등 가능

4.

'변경준 결승골→허용준 쐐기골' 이랜드, '13경기 무패' 성남 상대 2-0 승리...5위 도약[K리그2 리뷰]

5.

지면 끝인데 1회 6실점 대참사! 선발투수 10분 만에 퇴근.. 한화, 1회초에 KT 6점 두들겼다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.