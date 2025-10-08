'진짜 저질 범죄자였다니…' 대충격! 망언하던 日 축협 기술위원장, 기내…

|
[스포츠조선 이원만 기자] '공공장소에서 아동 음란물을 시청하는 파렴치한 범죄자!'
스포니치 아넥스 등 일본 매체들은 7일(한국시각) 일제히 'JFA가 기자회견을 열어 카게야마 기술위원장의 해임을 발표했다'고 보도했다. 그가 심각한 범죄행위로 유죄판결을 받았기 때문이다. 비행기 내에서 아동 음란물을 보다가 발각됐다. 심지어 일본 내에서 벌어진 일도 아니었다. 프랑스에서 유죄판결을 받았다. 이 자체로 이미 국제스캔들이 되어 버렸다.
이처럼 어처구니 없는 사건의 전말은 황당 그 자체다. 카게야마 전 위원장이 아동 음란물을 얼마나 자주 접했는 지 짐작케 한다.
그런데 기내에서 아동 음란물로 추정되는 이미지를 열람하는 것이 객실 승무원에게 발각됐다. 그의 태플릿PC에는 10세로 추정되는 소녀의 노출 이미지가 열려 있었다. 승무원은 즉시 이를 신고했고, 카게야마는 비행기가 지난 2일 파리 샤를드골 공항에 내리자마자 현지 경찰에 체포됐다.
변명의 여지가 전혀 없는 파렴치한 범죄 행위다. 카게야마의 도덕성과 성에 관한 인식이 얼마나 왜곡돼 있었는 지를 단적으로 보여주는 사례다. JFA도 이를 인지하고 빠르게 카게야마를 내쫓았다.
유카와 가즈유키 JFA 사무총장은 카게야마의 해임에 관한 기자회견에서 "이사회에서 가게야마 기술위원장과의 계약을 해제하고 위원장직을 해임하는 것을 결의했다"면서 "(카게야마의 유죄판결은) JFA 입장에서는 매우 유감스러운 일이며, 심려를 끼쳐드린 점에 관해 진심으로 사과드린다"고 발표했다.
카게야마 전 기술위원장은 이번 사건에 앞서 '한국축구에 대한 망언'을 해 국민적인 공분을 산 인물이기도 하다.
카게야마는 한국 17세 이하(U-17) 대표팀이 지난 4월 사우디아라비아에서 열린 2025 아시아축구연맹(AFC) U-17 아시안컵에서 인도네시아에 0대1로 패하자 "그동안 라이벌이라 여겼던 한국 축구의 수준이 너무 떨어지는 것을 반면교사 삼아야 한다. 우리도 방심하면 그렇게 될 수 있다. 한국처럼 되지 않기 위해 노력해야 한다"는 발언을 하며 한국 축구를 깎아내린 바 있다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com